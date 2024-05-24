سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 100 شخص جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة.. وأضرار بمنجم ذهب
كشفت وسائل إعلام أسترالية، عن مقتل أكثر من 100 شخص، اليوم الجمعة، جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة الواقعة في المحيط الهادي. بينما أكدت وسائل إعلام محلية تأثير الانهيار الأرضي في العمليات في منجم بورجيرا للذهب.
مقتل 100 شخص جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة.. وأضرار بمنجم ذهب
موقع انهيار أرضي في مايب موليتاكا في مقاطعة إنجا في بابوا غينيا الجديدة / صورة: AFP
24 مايو 2024

وأفادت هيئة البث الأسترالية، بأن الانهيار الأرضي وقع فجراً في قرية كاوكالام بمقاطعة إنجا على بعد 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت موريسبي.

ونقلت الهيئة عن شهود قولهم إن الانهيار الأرضي تسبب بمصرع أكثر من 100 شخص، بينما لم يصدر بيان أو تصريح عن الجهات الرسمية يؤكد الرقم، مشيرة إلى أنه يجري انتشال الجثث.

وفي وقت سابق، قال حاكم ولاية إنجا، بيتر إيباتاس، إن انزلاق التربة وقع قرب بلدة كاوكالام وتسبب "بخسائر بشرية ومادية" مشيراً إلى أن الحصيلة المحددة غير معروفة حتى الآن.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، انفصال كتلة صخرية عن قمة جبل، لتجر معها التربة على المنحدر وتردم منازل القرية، كما أظهرت صور تسلق السكان صخوراً ضخمة متناثرة بين جذوع الأشجار والحطام الذي خلفه الانهيار الأرضي في أثناء تقييم الأضرار.

من جانبها، أكدت وسائل الإعلام في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي، أن الانهيار الأرضي أثر في العمليات في منجم بورجيرا للذهب، الذي تديره شركة باريك جولد من خلال شركة باريك نيوجيني المحدودة، وهي مشروع مشترك مع شركة زيجين للتعدين الصينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us