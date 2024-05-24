وأفادت هيئة البث الأسترالية، بأن الانهيار الأرضي وقع فجراً في قرية كاوكالام بمقاطعة إنجا على بعد 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت موريسبي.

ونقلت الهيئة عن شهود قولهم إن الانهيار الأرضي تسبب بمصرع أكثر من 100 شخص، بينما لم يصدر بيان أو تصريح عن الجهات الرسمية يؤكد الرقم، مشيرة إلى أنه يجري انتشال الجثث.

وفي وقت سابق، قال حاكم ولاية إنجا، بيتر إيباتاس، إن انزلاق التربة وقع قرب بلدة كاوكالام وتسبب "بخسائر بشرية ومادية" مشيراً إلى أن الحصيلة المحددة غير معروفة حتى الآن.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، انفصال كتلة صخرية عن قمة جبل، لتجر معها التربة على المنحدر وتردم منازل القرية، كما أظهرت صور تسلق السكان صخوراً ضخمة متناثرة بين جذوع الأشجار والحطام الذي خلفه الانهيار الأرضي في أثناء تقييم الأضرار.

من جانبها، أكدت وسائل الإعلام في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي، أن الانهيار الأرضي أثر في العمليات في منجم بورجيرا للذهب، الذي تديره شركة باريك جولد من خلال شركة باريك نيوجيني المحدودة، وهي مشروع مشترك مع شركة زيجين للتعدين الصينية.