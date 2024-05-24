سياسة
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الداخلية التركية تعلن توقيف 45 شخصاً يشتبه بارتباطهم بتنظيم "غولن" الإرهابي
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الجمعة، القبض على 45 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم "غولن" الإرهابي، في إطار عملية "كيسكاتش 17" الأمنية.
الداخلية التركية تعلن توقيف 45 شخصاً يشتبه بارتباطهم بتنظيم "غولن" الإرهابي
قوات الأمن التركية تلقي القبض على مشتبه به بانتمائه لتنظيم "غولن" الإرهابي / صورة: AA
24 مايو 2024

وقال يرلي قايا في منشور على منصة إكس: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أعضاء منظمة غولن. سنواصل نضالنا من أجل السلام والوحدة والتضامن بكل تصميم، ومن خلال الجهود المتفوقة التي تبذلها قواتنا الأمنية".

وأشار إلى أنه قُبض على 45 شخصاً يشتبه بارتباطهم بتنظيم "غولن" الإرهابي، في إطار عملية "كيسكاتش 17" الأمنية في 18 ولاية.

وكشف عن أنه جرى توقيف المتهمين بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات والمديرية العامة للأمن في محافظات أضنة، أديامان، أردهان، أرضروم، إسكي شهير، دنيزلي، غازي عنتاب، إسبرطة، قهرمان مرعش، قيصري، قونية، كوتاهيا مانيسا، مرسين، سقاريا، سامسون، طرابزون ويالوفا.

وتبين أن المشتبه بهم يعملون ضمن ما يسمى "الهيكل الأمني ​​السري والهيكل الحالي" للمنظمة الإرهابية، وكانوا يستخدمون برنامج التواصل المشفر الخاص بالمنظمة "ByLock"، كما كانوا يتواصلون فيما بينهم أيضاً عبر الهواتف العمومية.

وقال يرلي قايا إنه بعد التدقيق في أسماء المشتبه بهم وهوياتهم، تبين أن هناك أحكاماً نهائية بالسجن ومحاضر مطلوبة بحقهم في إطار التحقيقات المتعلقة بتنظيم "غولن" الإرهابي.

وذكر الوزير التركي أنه جرى تنفيذ 5 آلاف و191 عملية ضد التنظيم الإرهابي، ألقي خلالها القبض على 8 آلاف و153 مشتبهاً بهم خلال 11 شهراً في الفترة بين 1 يونيو/حزيران 2023 و15 مايو/أيار 2024.

وأشار إلى أنه اعتُقل 1518 من المقبوض عليهم، بينما صدر قرار رقابة قضائية بحق 1751 منهم.

وكانت تركيا، شهدت في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وإفشال مخططهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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