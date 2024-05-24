ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس"، اليوم الجمعة عن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، قوله إن "التحقيق مستمر، لكن يمكننا أن نقول بثقة إن المخابرات العسكرية الأوكرانية متورطة بشكل مباشر في هذا الهجوم".

وأشار بورتنيكوف إلى أن تنظيم داعش الإرهابي في ولاية خراسان (الفرع الأفغاني للتنظيم) لعب دوراً في تنسيق أعمال المهاجمين وأن المخابرات العسكرية الأوكرانية لعبت أيضاً دوراً مباشراً.

وشدد على أنه "سيُكشف عن ملابسات الجريمة كافة وأن جميع المتورطين فيها لن يفلتوا من العقاب".

واتهم بورتنيكوف حلف شمال الأطلسي "بتسهيل نقل مرتزقة ومسلحين من منظمات إرهابية دولية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان" إلى أوكرانيا ليتسنى لهم قتال القوات الروسية هناك.

ولم توجه روسيا مثل هذه الاتهامات من قبل ولم يقدم بورتنيكوف أدلة على ما أعلنه، وفق وكالة رويترز.

وكان مسلحون اقتحموا قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس" في كراسنوغورسك شمال غربي العاصمة الروسية في 22 مارس/آذار الماضي، وأطلقوا النار على الحاضرين وأضرموا النار في المبنى.

وسبق أن أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجوم قاعة الحفلات، في حين أكد مسؤولون أمريكيون أن معلومات مخابرات لديهم أظهرت أن فرع داعش في "ولاية خراسان" هو الذي نفذ الهجوم.