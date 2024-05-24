سياسة
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إيران.. هيئة الأركان تنشر نتائج التحقيق الأولي بشأن تحطّم مروحية رئيسي
أعلنت هيئة الأركان الإيرانية نتائج تقرير التحقيق الأولي بشأن تحطّم المروحية، التي كانت تقل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما.
إيران.. هيئة الأركان تنشر نتائج التحقيق الأولي بشأن تحطّم مروحية رئيسي
هيئة الأركان الإيرانية تنشر نتائج تقرير التحقيق الأولي بشأن تحطم المروحية، التي كانت تقل رئيسي / صورة: AA
24 مايو 2024

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أمس الخميس، أن التقرير أكد أن اللجنة المكلفة التحقيق في ملابسات وأبعاد الحادث جمعت المعلومات التقنية والعامة التي قد تكون مرتبطة بالحادث.

وأفاد التقرير بـ"وجود حاجة لوقت أكثر من أجل إبداء الرأي القاطع فيها، وأنها قيد التحقيق فيما يمكن الجزم ببعض الحالات الأخرى".

وأشار التقرير إلى أن المروحية استمرت في مسارها المخطط ولم تخرج عنه، وأن قائدها تواصل مع المروحيتين الأخريين قبل نحو دقيقة ونصف من وقوع الحادث.

وشدد على عدم ملاحظة آثار رصاص أو ما شابه في مكونات المروحية المنكوبة، مبيناً أن النيران اندلعت في المروحية بعد اصطدامها بالأرض.

ولفت التقرير إلى أن وعورة المنطقة والضباب وانخفاض درجة الحرارة أدت إلى إطالة مدة عمليات البحث والإنقاذ، مبيناً أن تحديد الموقع الدقيق للحادث جرى صباح الاثنين.

وأضاف: "لم يُلاحظ أي حالات مشبوهة خلال محادثات برج المراقبة مع طاقم الرحلة"، معلناً نشر النتائج النهائية للتحقيق بعد انتهائه.

والاثنين، أعلن التليفزيون الإيراني وفاة رئيسي وعبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية في أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

كما توفي في الحادث كل من محافظ تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، إضافة إلى اثنين من كبار الضباط في الحرس الثوري وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.

واستطاعت المسيرة التركية "أقينجي" كشف موقع تحطم المروحية، في أثناء مشاركتها في البحث بناء على طلب إيراني من السلطات التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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