سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تقطع العلاقة بين قنصلية إسبانيا بالقدس والفلسطينيين وتوقف الخدمات
قطعت إسرائيل، اليوم الجمعة، العلاقة بين القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة والفلسطينيين ومنعت تقديم الخدمات لهم من الضفة الغربية المحتلة، رداً على إعلان مدريد الاعتراف بدولة فلسطين.
إسرائيل تقطع العلاقة بين قنصلية إسبانيا بالقدس والفلسطينيين وتوقف الخدمات
أعلن كاتس (يمين) قراره منع القنصلية الإسبانية العامة في القدس من تقديم خدماتها للفلسطينيين / صورة: Reuters
24 مايو 2024

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في منشور على منصة إكس: "رداً على اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية والدعوة المعادية للسامية التي أطلقتها نائبة رئيس الوزراء الإسبانية ليس فقط بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، قررنا قطع العلاقة بين الممثلية الإسبانية في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية".

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار اعتراف كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو/أيار الحالي، ما أدى إلى غضب إسرائيل واستدعائها سفراء هذه الدول.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، أمس الخميس، إن علاقات إسرائيل مع النرويج وأيرلندا وإسبانيا ستواجه "العواقب الوخيمة"، وإن "مدير عام وزارة الخارجية يعقوب بليتشتاين أجرى محادثة لتوبيخ أيرلندا وإسبانيا والنرويج".

وعديد من الدول لديها قنصليات عامة بالقدس الشرقية المحتلة، بعضها ما قبل 1967، ويعتبر إجراء قطع إسرائيل العلاقة مع القنصليات غير مسبوق في العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل مع الدول التي لها قنصليات. وتقدم القنصليات العامة الموجودة بالقدس الشرقية المحتلة الخدمات للفلسطينيين، فضلاً عن التمثيل السياسي.

ولم يسبق أن لجأت إسرائيل إلى مثل هذه الخطوة حتى عندما اعترفت السويد بفلسطين في أكتوبر/تشرين الأول 2014. وتعترف 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص اليونانية والسويد.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us