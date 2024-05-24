ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الفاخورة غربي مخيم جباليا (شمال).

كما استشهد فلسطينيان في قصف استهدف منزلاً في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقتين سكنيتين في شارع النفق شمال المدينة، والأيوبي في حي الدرج.

وأفادت "وفا" بأن مدفعية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف على أحياء الزيتون وتل الهوا والرمال الجنوبي والصبرة ومنطقة الشيخ عجلين.

وتعرضت منطقة جحر الديك جنوب شرقي مدينة غزة، لقصف مدفعي تزامناً مع إطلاق نار كثيف على منطقة مسجد علي بن أبي طالب، وشارع 8 جنوب المدينة.

وشهدت سواحل مدينة غزة أيضاً قصفاً عنيفاً بوساطة زوارق الاحتلال الحربية.

أما في وسط القطاع، فقد استشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال ساحل بلدة الزاويدة.

وفي جنوب غزة، تواصل آليات الاحتلال التقدم باتجاه وسط مدينة رفح وعلى أطراف مخيم الشابورة، وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار كثيف. بينما تحلّق طائرات "كواد كابتر" في محيط المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس المجاورة.

توغل في محيط "كمال عدوان"

في غضون ذلك، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تقدمت اليوم الجمعة على بعد عشرات الأمتار من مستشفى كمال عدوان ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وحال إطلاق النار والقذائف الكثيف بالمنطقة، دون مغادرة الأطقم الطبية والجرحى المستشفى.

وكانت إدارة المستشفى قد أخلت، الثلاثاء، المرضى والأطقم الطبية بعد تعرضها لقصف مدفعي إسرائيلي، وبقيت تقدم خدمات الإسعاف الأولية فقط لجرحى الغارات الإسرائيلية على شمالي القطاع.

وبتقدم قوات الاحتلال نحو مستشفى كمال عدوان، تصبح محافظتا غزة وشمال القطاع من دون خدمات صحية بالكامل، بعد توقف مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر (شمال)، أيضاً، عن تقديم الخدمات الصحية، إثر اقتحام قوات الاحتلال المستشفى، الخميس، وإجبار الطواقم الطبية على مغادرته.

والأربعاء، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان من أن "توقُّف الخدمة الصحية في محافظتي غزة والشمال ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد 700 ألف إنسان".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة، على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعمد جيش الاحتلال استهداف مستشفيات غزة والمنظومة الصحية، وأخرج العديد من المستشفيات عن الخدمة، ما يعرض حياة المرضى والجرحى للخطر.