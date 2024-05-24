سياسة
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اجتماع بين ماكرون ووزراء خارجية عرب في باريس بشأن وقف إطلاق النار في غزة
كشفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، عن اجتماع مرتقب في باريس، يضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
اجتماع بين ماكرون ووزراء خارجية عرب في باريس بشأن وقف إطلاق النار في غزة
تصاعد الدخان من مبنى تابع لوزارة التنمية الاجتماعية، بسبب الهجمات الإسرائيلية على دير البلح، غزة في 23 مايو/أيار 2024. / صورة: AA
24 مايو 2024

وأفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأن "شكري توجه اليوم الجمعة إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اجتماع وزاري يضم السادة وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات معه"، من دون تحديد موعد الاجتماع.

وأضاف البيان أن "الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع".

وتشهد الزيارة "التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين"، وفق البيان.

وقبل أشهر شهدت باريس اجتماعات جمعت وسطاء مفاوضات غزة، مصر وقطر والولايات المتحدة، لبحث صيغة للوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

وتأتي المباحثات غداة إعلان هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أمس الخميس، بأن "كابينت إدارة شؤون الحرب (الوزاري)، أوعز إلى الطاقم المفاوض بمواصلة التفاوض حول إعادة المخطوفين".

وانعقد اجتماع حكومة الحرب الخميس على وقع استمرار الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق.

ورغم إعلان حماس في 6 مايو/أيار الجاري قبولها بمقترح مصري-قطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قبول حماس يهدف إلى "نسف دخول قواتنا إلى مدينة رفح"، و"بعيد كل البعد عن متطلبات" تل أبيب الضرورية.

وفي اليوم ذاته، أعلنت إسرائيل إطلاق عملية عسكرية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبرها البري، في 7 مايو/أيار، ومنع دخول المساعدات الإغاثية من خلاله.

وتشن إسرائيل للشهر الثامن حرباً على قطاع غزة خلفت أكثر من 116 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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