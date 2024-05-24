وأفادت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أمس الخميس، بأن أطفال غزة في خطر، بسبب إغلاق المعابر التي تمر منها المساعدات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في القطاع.

وأوضحت راسل، أن "أطفال غزة لا يزالون يدفعون ثمناً كارثياً بسبب طرق المساعدات المغلقة، والعمليات العسكرية المكثفة، والقتال داخل مدينة رفح جنوبي القطاع وخارجه، ما أدى إلى شلل مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة القادر على تقديم خدمات التغذية"، في إشارة إلى مستشفى كمال عدوان.

وأضافت أن أطفال غزة الذين نجوا من الحرب المتواصلة للشهر الثامن "معرضون بشكل متزايد لخطر الموت بسبب سوء التغذية والجفاف"، مؤكدة أن "سوء التغذية الحاد الشديد يمكن أن يؤدي إلى أضرار معرفية وجسدية دائمة لدى الأطفال الصغار"، ومشددة على أنه "لا ينبغي أن يموت أي طفل من الجوع".

"حرب أخرى"

وفي سياق متصل، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة، أنه "مع احتدام المعارك العسكرية في قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية حرباً أخرى لا يلاحظ تأثيراتها أحد".

وأوضحت الأونروا، بمنشور على حسابها عبر منصة إكس، أن "العمليات العسكرية والدمار والقيود على الحركة والفقر بالضفة تولد الخوف وعدم اليقين والقلق في أوساط اللاجئين الفلسطينيين".

وأكدت أنه "مع احتدام الحرب في قطاع غزة تدور في الضفة الغربية حرب أخرى لا يلاحظ تأثيرها أحد"، مشيرة إلى أن "المزيد من التصعيد من شأنه أن يعوق التوصل إلى الحل السلمي".

وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 517 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وتشنّ إسرائيل للشهر الثامن حرباً مدمّرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 116 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، جراء إغلاق المعابر.