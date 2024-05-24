ومن المقرر أن يبت قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة 24 من مايو/أيار في طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقاً تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وطلب محامو جنوب إفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي غزة "يجب أن تتوقف".

وتعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن لا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

ورغم حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قطاع غزة، فإنه يرفض تهمة الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا في المحكمة ويقول إن التهم "ليس لها أساس من الصحة".

وفي رفح أدت العملية العسكرية في المنطقة التي نزح إليها الآلاف منذ بداية الحرب إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل، وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تقدم بحقه أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار العدل الدولية ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة نتنياهو.

وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.

اجتماعات إسرائيلية-أمريكية مرتقبة في أوروبا

وتزامناً مع القرار المرتقب لمحكمة العدل الدولية، كشفت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة عن اجتماع متوقع في الأيام القادمة بين رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز في أوروبا لبحث التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بغزة.

وقالت: "من المتوقع أن يسافر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أوروبا لإجراء محادثات تتعلق باستئناف الاتصالات بشأن صفقة تبادل المخطوفين"، لكن لم تحدد الهيئة موعد انعقاد الاجتماع أو مكانه.

وأضافت أنه من المنتظر أن يلتقي بنظرائه وممثلي الوفود المتفاوضة".

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن حكومة الحرب الإسرائيلية كلفت أمس الخميس فريق التفاوض بصياغة اقتراح ملموس لصفقة المخطوفين، يجري تقديمه إلى الوسطاء" من دون مزيد من التفاصيل.

وشارك رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الأشهر الماضية بالعديد من الاجتماعات في دول أوروبية وعربية بهدف للتوصل إلى صفقة هدنة بغزة وتبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتعثرت المفاوضات بين الجانبين بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو/أيار الحالي واجتياحها رفح، رغم قبول حركة حماس مقترحاً مقدماً من الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) للتوصل إلى هدنة، ولكنه اصطدم بالرفض الإسرائيلي.

وتشنّ إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حرباً على قطاع غزة، خلفت أكثر من 115 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.