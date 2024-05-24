سياسة
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الأضخم عالمياً.. إسطنبول تحتضن فاعليات "WORLDEF" للتجارة الإلكترونية
تنطلق فاعليات معرض " WORLDEF 2024" للتجارة الإلكترونية، في يونيو/حزيران المقبل بمدينة إسطنبول، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الزائرين القادمين من 40 بلداً، 20 ألف زائر.
الأضخم عالمياً.. إسطنبول تحتضن فاعليات "WORLDEF" للتجارة الإلكترونية
تنطلق فاعليات معرض "WORLDEF" للتجارة الإلكترونية في يونيو/حزيران 2024 (المصدر: WORLDEF ) / Others
24 مايو 2024

وأعلنت منصة "WORLDEF" في بيان، اليوم الجمعة، أن المعرض سيقام في الفترة بين 6 و8 يونيو/حزيران، وستشارك فيه شخصيات شهيرة بعالم التجارة الإلكترونية من تركيا وبقية دول العالم، وفق البيان.

ونقل البيان عن رئيس المنصة، عمر نارت، تأكيده أن المعرض يتيح للمنتجين الأتراك والعلامات التجارية لبيع التجزئة الفرصة للانفتاح على الأسواق العالمية. كما أنه سينفذ نظام لقاءات مباشرة للتعاون بين الشركات.

وقال نارت: "جرى تصنيف الشركات ومزودي الخدمات والمنتجين والموردين المشاركين في المعرض في أجنحة، وسيكون هناك عدد محدود من الشركاء من كل فئة في الأجنحة، وبذلك نخطط ليكون التنافس بالحد الأدنى والتعاون بالحد الأقصى".

ولفت إلى أنهم سيقدمون تجارب تركز على التجارة الإلكترونية للمشاركين والزوار لمدة ثلاثة أيام.

ويوفر المعرض فرصة لأكثر من 450 علامة تجارية للبيع بالتجزئة ومنتجين وموردين لعرض منتجاتهم وخدماتهم التي تركز على التجارة الإلكترونية.

كما يوفر أيضاً فرصاً جديدة للمشاركة في عالم التجارة الإلكترونية الديناميكي، والتعرف على اتجاهات التجارة الإلكترونية المستقبلية، وتجربة ما هو جديد في العالم، واكتشاف الاستراتيجيات التي تشكل مستقبل التجارة الإلكترونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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