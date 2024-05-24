سياسة
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بعد انتشال 3 جثث لمحتجزين.. نتنياهو: سنعيدهم أحياءً أو أمواتاً
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيانٍ اليوم الجمعة، إن حكومته ستعمل كل ما بوسعها لإعادة المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد انتشال 3 جثث محتجزين وإعادتهم إلى إسرائيل.
بعد انتشال 3 جثث لمحتجزين.. نتنياهو: سنعيدهم أحياءً أو أمواتاً
 نتنياهو: سنعيدهم جثث محتجزينا من غزة أحياءً أو أمواتاً / صورة: Reuters
24 مايو 2024

وقال نتنياهو: "يلقى على عاتقنا واجب وطني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعنا من أجل إعادة مختطفينا، أحياء كانوا أو أمواتاً وهو ما نفعله".

وأضاف: "أشيد بقوات الجيش وأجهزة الأمن التي عملت على إعادتهم إلى عائلاتهم ومواراتهم الثرى في أرض إسرائيل" وفق زعمه.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن فرص إعادة الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في غزة "تتضاءل كل يوم"، وشدد على ضرورة بذل "كل ما يمكن لإعادتهم".

وأضاف في منشور على منصة إكس أن "الإعلان الصادم والمؤلم عن جلب جثث المختطفين الثلاثة إلى إسرائيل يفطر قلوبنا".

وتابع: "لا يزال 125 مختطفاً في غزة، ومع مرور كل يوم، تتضاءل فرص إعادتهم إلى منزلهم، وتجب إعادتهم في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق الجمعة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه انتشل جثث 3 إسرائيليين الليلة الماضية، شمالي قطاع غزة، ذكر أنها كانت محتجزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء في بيان للجيش أنه "جرى الليلة الماضية انتشال جثامين المختطفين حنان يابلونكا، وميشل نيسنباوم وأوريون هرناندز من خلال عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأضاف: "بناء على المعلومات الاستخباراتية عالية المصداقية المتوفرة لدينا، يتبيّن أن المختطفين قُتلوا خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول إذ اختطفهم من منعطف مفلسيم إلى غزة مسلحو حماس".

وأوضح أنه "جرى انتشال جثامين المختطفين الليلة الماضية من خلال عملية ليلية لقوات الجيش الإسرائيلي تحت قيادة الفرقة 98 بتعاون مع الوحدة 504 ووحدة يهالوم الهندسية وجنود وحدة خاصة تابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية وأخرى لجهاز الأمن العام في حي جباليا".

وفي 17 و18 مايو/أيار الجاري، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استعادة 4 جثث كانت محتجزة في قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلّق متحدث كتائب القسام أبو عبيدة في 18 مايو/أيار، بالقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يُفضل أن يُقتل جنوده بحثاً عن رفات وجثامين في غزة على صفقة تبادل أسرى لا تخدم مصالحه السياسية والشخصية".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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