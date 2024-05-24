سياسة
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رغم إصابته.. لاعب باراتايكواندو تركي يهزم خصمه الإسرائيلي في بطولة أوروبا
فاز لاعب الباراتايكواندو التركي محمود بوزكته على خصمه الإسرائيلي رغم إصابته بكسر في إصبعه في أثناء المباراة، خلال البطولة الأوروبية للعبة، التي أُقيمت في العاصمة الصربية بلغراد.
رغم إصابته.. لاعب باراتايكواندو تركي يهزم خصمه الإسرائيلي في بطولة أوروبا
لاعب الباراتايكواندو التركي محمود بوزكته يفوز على خصمه الإسرائيلي رغم إصابته بكسر في إصبعه في أثناء المباراة / صورة: AA
24 مايو 2024

وكان بوزكته واصل سعيه لتحقيق فوز كاسح على منافسه الإسرائيلي، على أمل أن يمنح فوزه صوتاً للفلسطينيين الذين يواجهون حرباً وحشية في غزة.

وقال: "نحن نقاتل في الحلبة صوتاً لهم (الفلسطينيين)"، مسلطاً بذلك الضوء على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وانتزع بوزكته الفوز في مباراة نصف النهائي فئة K44 لوزن 63 كجم، وحصل على الميدالية الفضية في البطولة الأوروبية بصربيا في 10 من مايو/أيار الجاري.

وعلى الرغم من غيابه عن المباراة النهائية بسبب الإصابة، فإن البطل الذي حقق الرقم القياسي لبطل أوروبا في الباراتايكواندو يرى أن أهمية الفوز الرمزي على خصمه الإسرائيلي كانت أكبر بكثير.

وقال: "عندما كنت أتنافس ضد منافسي الإسرائيلي، لاحظت دماء على قفازي خلال المباراة، لكنني لم أرغب في التوقف"، معتبراً أن مواجهة خصم إسرائيلي في النصف النهائي حفزته رغم الإصابة.

وأضاف: "في تلك اللحظة، لا تشعر بالألم أو الأذى كثيراً، هدفك الوحيد هو الفوز بتلك المباراة وإنهاء تلك الجولة”.

وأكد اللاعب التركي أن إسرائيل حالياً ترتكب عملية إبادة، إذ يتجاهل العالم كله الإبادة الجماعية، ولهذه الأسباب لم ينسحب من الحلبة.

وتجاهل لاعب الباراتايكواندو التركي إصابته وأنهي المباراة قبل تلقيه الرعاية الطبية، وعن هذا قال: "بعد المباراة تدخلت الطواقم الطبية، وذهبنا إلى المستشفى". وقال: "لم أتمكن من الوصول إلى المباراة النهائية، وبالتالي انتهى الأمر بالحصول على الميدالية الفضية".

وكان الشاب يأمل أن يصبح بطل أوروبا للمرة الخامسة على التوالي ولكنه حصل في النهاية على الميدالية الفضية، وأبدى تفاؤلاً بأن يحصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية المقبلة لعام 2024 في العاصمة الفرنسية باريس.

واختتم اللاعب الباراتايكواندو التركي محمود بوزكته تصريحاته بقوله: "كانت هذه هي المرة الأولى التي يحدث لي فيها شيء كهذا. لم أنسحب مطلقاً من أي مسابقة من قبل، كانت ستكون البطولة الأوروبية الخامسة لي على التوالي. أنا بطل أوروبا منذ عام 2019، لذلك كان الأمر ثقيلًا على قلبي لكن أمامنا بطولة أكثر أهمية، وهي الألعاب البارالمبية. نعتقد أننا سنحقق ما هو أكبر وأفضل هناك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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