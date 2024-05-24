سياسة
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العدالة والتنمية التركي: اعتماد ذكرى إبادة سربرنيتسا يريح الإنسانية
رحب حزب العدالة والتنمية التركي اليوم الجمعة، بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 11 يوليو/تموز يوماً لإحياء ذكرى الإبادة في سربرنيتسا عام 1995، معتبراً القرار مدعاة لارتياح الإنسانية.
العدالة والتنمية التركي: اعتماد ذكرى إبادة سربرنيتسا يريح الإنسانية
عمر تشليك متحدث العدالة والتنمية يرحب بإعلان 11 يوليو/تموز يوماً للإبادة بسربرنيتسا / صورة: AA
24 مايو 2024

وتعقيباً على اعتماد الأمم المتحدة القرار في وقت سابق قال متحدث العدالة والتنمية عمر تشليك، في منشور عبر منصة إكس، إنه مدعاة لارتياح الإنسانية.

وقال: "هذا القرار يعد خطوة ذات مغزى من حيث إظهار كيفية حفر اسم الدول والهياكل التي ارتكبت الإبادة في التاريخ باعتبارها وصمة عار سوداء".

وأمس الخميس وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يعتمد 11 يوليو/تموز يوماً لذكرى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا.

وأقرت الجمعية العامة مشروع القرار المقدم من ألمانيا ورواندا وبمشاركة أكثر من 40 دولة بينها تركيا، بأغلبية 84 صوتاً من أصل 193 عضواً، فيما امتنعت 68 دولة عن التصويت، ورفضته 19 دولة.

ويدين القرار إنكار الإبادة في سربرنيتسا، كما يدين تمجيد الجرائم ضد الإنسانية والإبادة ومجرمي الحرب، ويشدد على أهمية مواصلة الجهود للتعرّف على ضحايا الإبادة والعثور على جثثهم، وضرورة تقديم جميع المجرمين إلى العدالة.

ودخلت القوات الصربية سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من الأمم المتحدة، وارتكبت خلال عدة أيام مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 أعوام و70 عاماً.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الصربية ارتكبت عديداً من المجازر بحق مسلمين خلال حرب البوسنة التي بدأت عام 1992 وانتهت في 1995 بعد توقيع اتفاقية دايتون، وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، باعتراف الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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