سياسة
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أردوغان يؤكد ضرورة الارتقاء بنظام التمويل التشاركي إلى المكانة التي يستحقها
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، ضرورة الارتقاء بنظام التمويل التشاركي إلى المكانة التي يستحقها، وأن حكومته تستهدف رفع حصة التمويل التشاركي في الأصول المصرفية إلى 15% على المدى القصير.
أردوغان يؤكد ضرورة الارتقاء بنظام التمويل التشاركي إلى المكانة التي يستحقها
أردوغان: يجب الارتقاء بالتمويل التشاركي إلى مكانة يستحقها / صورة: AA
24 مايو 2024

جاء ذلك في كلمة خلال قمة "البركة" للتمويل الإسلامي التي تنعقد في إسطنبول الجمعة والسبت.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن القمة على مدى يومين وتستقبل 1500 مشارك من 75 دولة.

وقال: "علينا الارتقاء بنظام التمويل التشاركي إلى المكانة التي يستحقها ولذلك ينبغي لنا تغيير منظورنا إلى التمويل".

وحسب الرئيس أردوغان، يوفر التمويل التشاركي فرصاً كبيرة لتنمية تركيا وتعزيز اقتصادها واستقلالها المالي.

وأعرب عن أمله أن تتكلل الخبرات التركية في مجال التمويل التشاركي في الفترة المقبلة بطرح قانون للتمويل التشاركي، وأكد أنهم يعملون في هذا الشأن بالوقت الحاضر.

ولفت إلى أن تركيا تتولى مهمة الجسر التجاري والبشري بين الشرق والغرب عبر التاريخ وبدأت تأدية الدور نفسه بين الأسواق المالية.

وشدد على ضرورة إعادة تشكيل النظام العالمي بكل عناصره وفقاً لحقائق اليوم، مبيناً أنه لا آلية مؤسساتية في العالم حالياً يمكنها حماية المظلومين ووقف الظالمين ولجم الظلم.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة التكاتف من أجل إنشاء نظام عالمي أكثر توازناً وعدلاً وشمولاً.

وأوضح أن التفاوت بحجم الثروات بلغ أعلى مستوياته حالياً، مشيراً إلى أن الفئة الأغنى التي تشكل 1% من سكان الأرض تملك نحو نصف ثروة العالم.

وأضاف: "علينا الإقرار بأن النظام الرأسمالي الذي يجعل الضعيف أضعف والفقير أكثر فقراً ويقوّي الظالمين لن يكون علاجاً لمشكلاتنا".

وبين أنّ حالة الخلل في النظام العالمي تتسبب في انتقال متزايد للثروة من الفقراء إلى الفئة القليلة من الأغنياء.

وأشار إلى أنّ النظام العالمي اليوم لا يحمي المظلومين ولا يحد من الظلم، مؤكداً ضرورة إعادة هيكلة النظام العالمي بالكامل.​​​​​​​

تركيا تملك إمكانات كبيرة في التمويل الإسلامي

من جانبه، أكد الأمين العام لـ"منتدى البركة" للاقتصاد الإسلامي يوسف حسن خلاوي، أن تركيا تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال التمويل الإسلامي.

وذكر الخلاوي في تصريحات أن الصيرفة الإسلامية بدأت في تركيا عام 1984، لكن حصتها في السوق منخفضة، إذ تبلغ حالياً 15%.

وقال إن إنشاء المصارف العامة التركية بنوكاً مشاركة خاصة بها في السنوات الأخيرة سيسهم في زيادة حصة الصيرفة الإسلامية.

وأضاف: "تركيا لديها إمكانات كبيرة، ونعلم ونؤمن بأن لهذا المجال طلباً لكن يجب أن نطوّر منتجات مناسبة أكثر للناس".

قمة "البركة"

وتقام قمة "البركة" للتمويل الإسلامي في إسطنبول برعاية الرئيس أردوغان، لأول مرة منذ انطلاقتها عام 1981.

وفي وقت سابق أعلن "منتدى البركة" أن القمة تنعقد تحت عنوان "الآفاق العالمية للاقتصاد الإسلامي: المقومات والاحتياجات".

وتناقش هذه القمة الحلول والاستراتيجيات المُبتكرة التي تتواكب مع النمو الاقتصادي في تركيا من خلال المبادئ الإسلامية.

كما تثير مناقشات ثرية بين الخبراء والأكاديميين والمستثمرين في تركيا التي تعد مركزاً للتمويل الإسلامي في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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