وشمل المقطع المصور الذي نشرته القسام عبر منصة تليغرام، صوراً لـ4 أسرى إسرائيليين لديها اعتقلتهم في 2014 هم شاؤول آرون، وهدار جولدن، وأبرا منغستو، وهشام السيد.

وفي حرب إسرائيل على غزة صيف 2014 أسرت القسام الجنديَّين آرون وجولدن.

وفيما تقول إسرائيل إن آرون وجولدن "قُتلا" وإن حماس تحتفظ برفاتهما، لم تكشف الحركة الفلسطينية عن مصيرهما.

كما تحتفظ حماس بالمدنيَّين الإسرائيليَّين منغستو والسيد، منذ أن دخلا غزة في ظروف غامضة في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2014.

وخلال المقطع المصور، قالت القسام إن "هؤلاء الأسرى (الأربعة) مضى على اعتقالهم أكثر من 10 سنوات".

وتساءلت: "هل نسيهم شعبهم وعائلاتهم كما نسيتهم وفرطت بهم حكومتهم وجيشهم؟".

وتابعت متسائلة: "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر/تشرين الأول ما قضى هؤلاء (من فترة في الأسر)؟".

وأرفقت القسام المقطع المصور بوسمَي "#الوقت_ينفد" و"#حكومتكم_تكذب".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​