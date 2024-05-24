سياسة
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"الصحة العالمية": أكثر من 70% عجز بالمستلزمات الطبية المطلوبة في السودان
حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، من نقص المستلزمات الطبية في السودان الذي يشهد حربا أهلية، معلناً أنها لا تلبي سوى 25% من الاحتياجات.
"الصحة العالمية": أكثر من 70% عجز بالمستلزمات الطبية المطلوبة في السودان
المستلزمات الطبية المتوافرة في السودان لا تلبي سوى 25% من الاحتياجات، حسب "الصحة العالمية" / صورة: AFP
24 مايو 2024

وقال متحدث المنظمة كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن النظام الصحي في السودان انهار، بخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بسبب تدمير المرافق الصحية أو نهبها أو نقص الموظفين والمستلزمات فيها.

وأشار إلى أن 20 إلى 30% فقط من المرافق الصحية في السودان يمكنها تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.

وكشف أن المستلزمات الطبية المتوفرة في البلاد لا تلبي سوى 25% من الاحتياجات.

وتسببت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام في إغلاق ما بين 70-80% من المستشفيات التي تعاني العاملة منها نقصاً في الاحتياجات والإمدادات الطبية والعاملين، حسب منظمة الصحة العالمية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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