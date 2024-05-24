سياسة
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القوات المسلحة التركية تحيّد 10 إرهابيين من PKK شمالي العراق وسوريا
حيّدت القوات المسلّحة التركية الجمعة، 10 إرهابيين من تنظيم PKK في منطقة درع الفرات شمالي سوريا، ومنطقتَي كارا وعملية المخلب-القفل بشمال العراق.
القوات المسلحة التركية تحيّد 10 إرهابيين من PKK شمالي العراق وسوريا
الدفاع التركية تؤكد أنه لا مفرّ للإرهابيين، في إشارة إلى العمليات الأمنية التركية لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها / صورة: AA
24 مايو 2024

وأكدت وزارة الدفاع التركية الجمعة، أنه لا مفرّ للإرهابيين، في إشارة إلى العمليات الأمنية التركية لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنّ "القوات المسلحة التركية البطلة حيّدت 5 من تنظيم PKK/YPG في منطقة درع الفرات المُحررة من الإرهاب شمالي سوريا".

وأضافت في البيان نفسه أنّ 5 آخرين من التنظيم الإرهابي، جرى تحييدهم في منطقتَي كارا وعملية المخلب-القفل بشمال العراق.

وتُنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدّة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتّخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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