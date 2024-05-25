سياسة
2 دقيقة قراءة
بوتين يؤكد أن روسيا لم تتخلّ عن المحادثات مع أوكرانيا ويحدد شروطاً للعودة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنّ بلاده لم تتخلَّ عن مسألة المحادثات مع أوكرانيا، لكنه اشترط لدخولها الانطلاق من "الحقائق على الأرض".
بوتين يؤكد أن روسيا لم تتخلّ عن المحادثات مع أوكرانيا ويحدد شروطاً للعودة
بوتين يتهم بريطانيا بأنها من دفعت أوكرانيا للتخلي عن المحادثات مع روسيا / صورة: Reuters
25 مايو 2024

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة مينسك، إن روسيا يمكن أن تعود إلى المحادثات مع أوكرانيا على أساس الاتفاقات الأساسية التي جرى التوصل إليها في المفاوضات التي عُقدت في بيلاروسيا وتركيا.

وأضاف أن تلك المحاثات ممكنة "انطلاقاً من الحقائق على الأرض. ونحن مستعدون لهذا".

واتهم الرئيس الروسي في كلمته بريطانيا بأنها من دفعت أوكرانيا للتخلي عن المحادثات.

ومتحدثاً عن شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي​​​​​​​، تساءل بوتين: "مع من نجري المباحثات؟ هذا السؤال ليس بسيطا، نحن ندرك أن شرعية الرئيس الأوكراني الحالي قد انتهت".

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us