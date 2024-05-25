وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة مينسك، إن روسيا يمكن أن تعود إلى المحادثات مع أوكرانيا على أساس الاتفاقات الأساسية التي جرى التوصل إليها في المفاوضات التي عُقدت في بيلاروسيا وتركيا.

وأضاف أن تلك المحاثات ممكنة "انطلاقاً من الحقائق على الأرض. ونحن مستعدون لهذا".

واتهم الرئيس الروسي في كلمته بريطانيا بأنها من دفعت أوكرانيا للتخلي عن المحادثات.

ومتحدثاً عن شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي​​​​​​​، تساءل بوتين: "مع من نجري المباحثات؟ هذا السؤال ليس بسيطا، نحن ندرك أن شرعية الرئيس الأوكراني الحالي قد انتهت".

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.