وقال المرتضى في منشور له على حسابه بمنصة إكس إنه بتوجيهات من "عبدالملك بدر الدين الحوثي (زعيم الجماعة)، سنقوم، السبت، بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرفٍ واحد".

وأردف: "سنُفرج فيها عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية.

وسبق أن نفّذ الطرفان عدّة صفقات لتبادل الأسرى، بجهود محلية وأممية، إذ قدّم الجانبان خلال مشاورات برعاية أممية في السويد عام 2018، قوائم تضمّ أسماء ما يزيد على 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.