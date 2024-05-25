سياسة
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"من طرف واحد".. جماعة الحوثي تعلن مبادرة إنسانية تتضمن إطلاق سراح 100 أسير
أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لدى الحوثيين عبد القادر المرتضى، مساء الجمعة، تنفيذ الجماعة مبادرة إنسانية تتضمن إطلاق 100 أسير، السبت، فيما لم يصدر عن الحكومة الشرعية تأكيد أو تعقيب على الإعلان.
"من طرف واحد".. جماعة الحوثي تعلن مبادرة إنسانية تتضمن إطلاق سراح 100 أسير
المرتضى: بتوجيهات من عبدالملك بدر الدين الحوثي سنقوم، السبت، بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرفٍ واحد / صورة: Reuters
25 مايو 2024

وقال المرتضى في منشور له على حسابه بمنصة إكس إنه بتوجيهات من "عبدالملك بدر الدين الحوثي (زعيم الجماعة)، سنقوم، السبت، بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرفٍ واحد".

وأردف: "سنُفرج فيها عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية.

وسبق أن نفّذ الطرفان عدّة صفقات لتبادل الأسرى، بجهود محلية وأممية، إذ قدّم الجانبان خلال مشاورات برعاية أممية في السويد عام 2018، قوائم تضمّ أسماء ما يزيد على 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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