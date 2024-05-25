وقال دوجاريك، في تصريحات صحفية، إنه "لم يدخل إلى قطاع غزة سوى 906 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية منذ 7 مايو/أيار، بعد أن بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح".

وأوضح المسؤول الأممي أن نحو 800 من تلك الشاحنات كانت عبارة عن "إمدادات غذائية"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

في السياق، أصاب العطب بعض الإمدادات الغذائية المتوقفة في مصر بانتظار الدخول إلى غزة، في ظل تواصل إغلاق معبر رفح الحدودي للأسبوع الثالث.

وأفادت مصادر مصرية ومسؤولون بأن النشاط العسكري يعرّض العمليات الإنسانية للخطر، وأن على إسرائيل إعادة المعبر إلى الفلسطينيين قبل بدء تشغيله مجدداً.

وفي 7 مايو/أيار، سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، وردّت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.