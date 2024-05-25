وتبنى المجلس مشروع قرار صاغته سويسرا بأغلبية 14 صوتاً مؤيداً، مقابل امتناع روسيا عن التصويت.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أكثر من 8 أشهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 250 عاملاً في المجال الإنساني أغلبهم يعملون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "يجب إجراء تحقيقات في مقتل جميع العاملين في المجال الإنساني في غزة".

وتعليقاً على قرار مجلس الأمن، قالت سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال باريسويل: "هذا القرار لا يتعلق بسياق واحد على وجه الخصوص، إنه لجميع العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم".

من جانبها، أشارت نائبة سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة أوندينا بلوكار، إلى أنه "منذ عام 2003 قُتل ما لا يقل عن 2491 من عمال الإغاثة وأصيب أو اختُطف أكثر من 4500 آخرين في جميع أنحاء العالم".

وشددت بلوكار على أن هذه الأرقام "تستمر في التزايد، مع استمرار الصراع المسلح شهراً بعد آخر في غزة والسودان وأوكرانيا وأماكن أخرى، وهذا ببساطة غير مبرر".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.