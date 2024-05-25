وفجر السبت أفاد شهود عيان بأن طيران الاحتلال شن غارات على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) ودير البلح (وسط).

كما أكدت فضائية "الأقصى" أن مدفعية الاحتلال تستهدف منذ فجر اليوم حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم تطلق قذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة باتجاه حي تل الهوى جنوب غزة.

وقالت أم محمد، وهي فلسطينية من مدينة غزة نزحت بسبب العنف في دير البلح: "نأمل بأن يشكل قرار المحكمة ضغطاً على إسرائيل لإنهاء حرب الإبادة هذه لأنه لم يبقَ شيء هنا".

فيما قال محمد صالح من نفس المدينة: "إسرائيل دولة تعتبر نفسها فوق القوانين. لذا لا أعتقد أن إطلاق النار أو الحرب يمكن أن يقفا بشكل آخر غير القوة".

وبعد أن لجأت إليها جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة"، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها مُلزِمة قانوناً لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، تل أبيب أيضاً بأن تُبقي معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحاً للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق وبكميات كبيرة".

وفي 7 مايو/أيار، سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، وردّت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وكذلك 3 من قادة حركة حماس.

وتسعى واشنطن والدوحة والقاهرة في الوساطة بين طرفي الحرب. وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات تعثّرت على وقع تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح.

ويزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز باريس، حالياً، لإجراء مباحثات في محاولة لإحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى هدنة في غزة، حسبما أفاد به مصدر غربي مطلع على الملف الجمعة.

وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء القطري ووزراء الخارجية السعودي والمصري والأردني مساء الجمعة، الوضع في قطاع غزة وتحقيق حل قيام الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

والأربعاء أعلنت أيرلندا والنروج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو/أيار على أمل أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذوها.

ولا يزال الوضع الأمني والإنساني مثيراً للقلق في قطاع غزة حيث يلوح في الأفق خطر مجاعة في ظل خروج مستشفيات عن الخدمة، فيما فر نحو 800 ألف شخص من رفح في الأسبوعين الماضيين وفق الأمم المتحدة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة مارتن غريفيث ليل الجمعة-السبت: "نحن في لحظة مفصلية. يجب أن يكون العمال الإنسانيون وموظفو الأمم المتحدة قادرين على تأدية عملهم بأمان تام (...) في وقت يغرق فيه سكان غزة في المجاعة".