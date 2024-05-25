سياسة
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الصين تنهي مناوراتها العسكرية حول تايوان.. والجزيرة تصفها بـ"استفزاز صارخ"
أنهت الصين مناوراتها العسكرية الشاملة حول تايوان، التي استمرت يومين، بعد أن أعلنت أن هذه المناورات "عقوبة" على "أعمال انفصالية" وتهدف إلى اختبار قدرة جيشها على الاستيلاء على السلطة في الجزيرة، حسب وسائل إعلام رسمية.
الصين تنهي مناوراتها العسكرية حول تايوان.. والجزيرة تصفها بـ"استفزاز صارخ"
الصين تعلن انتهاء مناوراتها العسكرية واسعة النطاق حول تايوان / صورة: Reuters
25 مايو 2024

وقالت قناة (CCTV7)، التلفزيون الرسمي الصيني المسؤول عن الأخبار العسكرية، إن الجيش الصيني أكمل بنجاح مناورات "السيف المشترك-2024A".

وجرت المناورات بعد 3 أيام من أداء لاي تشينغ-تي، الذي تصفه الصين بأنه "انفصالي خطر"، اليمين رئيساً جديداً للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأوضحت بكين أن المناورات شاركت فيها القوات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى وحدة الصواريخ الاستراتيجية.

من جهتها، اعتبرت تايوان أن المناورات كانت "استفزازاً صارخاً للنظام العالمي".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين كوو في بيانٍ اليوم السبت "إن الاستفزاز الحديث الأحادي الجانب من الصين، لا يقوّض فقط الوضع القائم للسلام والاستقرار في مضيق تايوان، بل هو أيضاً استفزاز صارخ للنظام العالمي، يثير خوفاً جدياً وإدانة من المجتمع الدولي".

وفي تصريحات الخميس، لم يشر الرئيس التايواني الجديد مباشرة إلى المناورات، لكنه أكد أنه سيقف "على خط الجبهة" للدفاع عن بلاده.

وقال لاي تشينغ-تي في قاعدة عسكرية: "سأقف على خط الجبهة مع إخوتي وأخواتي في الجيش للدفاع معاً عن الأمن الوطني" مشدداً على أن بلاده "ستدافع عن قيم الحرية والديموقراطية في وجه التحديات والتهديدات الخارجية وستحفظ السلام والاستقرار في المنطقة".

وتعتبر الصين أن تايوان جزء من أراضيها لم تفلح بعد في توحيده مع البرّ الرئيسي منذ نهاية الحرب الأهلية ووصول الحزب الشيوعي إلى الحكم في 1949. وفيما تؤكد بكين أنها تفضّل إعادة توحيد "سلمية" مع الجزيرة التي يقطنها 23 مليون نسمة وتتمتع بنظام حكم ديمقراطي، لم تستبعد استخدام القوة إن لزم الأمر لتحقيق هذا الهدف.

وقال لاي في خطاب تنصيبه إن "جمهورية الصين" (الاسم الرسمي لتايوان) وجمهورية الصين الشعبية "ليست أيهما تابعة للأخرى".

ورأت بكين في هذه العبارات "اعترافاً بالاستقلال" من جانب تايوان.

والجمعة اعتبر وزير الدفاع الصيني وو كيان، أن لاي "تحدّى بجدية مبدأ الصين الواحدة، وجرّ مواطنينا في تايوان إلى وضع خطر محفوف بالحرب والمخاطر".

وأضاف: "في كلّ مرة تستفزّنا (الحركة الداعمة) لاستقلال تايوان، سنذهب أبعد في إجراءاتنا المضادة، حتّى تتحقق إعادة التوحيد الكاملة للوطن الأم".

وتابع: "هذا لعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيُحرق بها بالتأكيد".

لقاء أمريكي-صيني مرتقب

والمناورات جزء من التدريبات العسكرية الواسعة النطاق حول تايوان في السنوات الأخيرة.

والخميس، حضت الولايات المتحدة، أقوى حلفاء تايوان وداعميها العسكريين، الصين "بقوة" على ضبط النفس. ودعت الأمم المتحدة كل الأطراف إلى تفادي التصعيد.

وأعلن البنتاغون الجمعة أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيلتقي نظيره الصيني دونغ جون الأسبوع المقبل.

ووفقاً للوزارة، سيجتمع أوستن مع دونغ جون على هامش مشاركتهما من 31 مايو/أيار إلى 2 يونيو/حزيران في حوار شانغريلا في سنغافورة، وهو قمة سنوية لمسؤولي الدفاع من كل أنحاء العالم.

والاجتماع بين أوستن ودونغ جون موضع ترقب شديد منذ محادثتهما الهاتفيّة في أبريل/نيسان التي شكلت أول تبادل بين وزيرَي دفاع البلدين منذ نحو 18 شهراً.

وعززت الولايات المتحدة في عهد جو بايدن قنوات الاتصال مع الصين في محاولة لتخفيف التوتر بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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