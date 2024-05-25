وتباهى الجنود الإسرائيليون عدة مرات بنشر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق انتهاكاتهم في القطاع، آخرها مقطع لإحراق مساجد ونسخ من القرآن الكريم إضافة إلى إحراق مكتبة جامعة الأقصى إحدى أكبر جامعات القطاع.

والخميس، نشرت إذاعة جيش الاحتلال على حسابها بمنصة إكس مقطعاً مصوراً قالت إنه لـ"جندي إسرائيلي في غزة وثَّق نفسه وهو يرمي القرآن في النار".

كما نشر جنود بجيش الاحتلال الخميس، صورة لإحراق أحد مساجد قطاع غزة.

وفي نفس اليوم، تداول جنود إسرائيليون وحسابات إسرائيلية صورة لجندي إسرائيلي يحمل كتاباً والنار تشتعل من خلفه في مكتبة جامعة الأقصى إحدى أكبر المكتبات الجامعية بقطاع غزة.

وفي 15 مايو/أيار الجاري، نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو يوثق تفخيخ ونسف مسجد في القطاع.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي والمدفعيات مئات المساجد في أنحاء القطاع، وفق بيانات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية أيضاً 3 كنائس في مدينة ودمرتها بشكل جزئي، ما أسفر عن مقتل عدد من المسيحيين وإصابة آخرين كانوا نازحين في هذه الكنائس.

وفي 18 مايو/أيار الجاري، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، إن "الاحتلال يواصل انتهاك جميع المحرمات الدينية والإنسانية والقوانين الدولية باعتدائه المتواصل على قطاع غزة، وتدميره البيوت والمستشفيات والمنازل والمساجد والكنائس وكل دور العبادة".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "صواريخ وقنابل الاحتلال الإسرائيلي سوّت 604 مساجد بالأرض ودمرتها تدميراً كاملاً، بالإضافة إلى تضرر 200 مسجدٍ بأضرار جزئية بالغة، وتدمير 3 كنائس".

وذكرت أن "الاحتلال الإسرائيلي دمّر 15 مقراً تابعاً للوزارة وعلى رأسها المقر الرئيس للوزارة، ومقر إذاعة القرآن الكريم التابعة لها، ومديرية أوقاف خان يونس (جنوب)، ومركز الآثار والمخطوطات، ومدرسة الأوقاف الشرعية، وكلية الدعوة".

ووفقاً لإحصائية الأوقاف، فإن عدد الشهداء الذين سقطوا من موظفي الوزارة والدعاة وصل إلى 91 شهيداً.

بدوره قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إسماعيل الثوابتة: "كان تدمير هذه المساجد والكنائس من خلال حرقها ونسفها وإلقاء صواريخ وقنابل عليها يزن بعضها ألفي رطل من المتفجرات، مما أدى إلى تدميرها بشكل مباشر وعنيف، بما يدل على حقد وإجرام الاحتلال".

واعتبر أن "استهداف المساجد والكنائس يعبر عن حالة الإفلاس والعجز التي وصل إليها الجيش، وكذلك الحقد وكراهية الأديان الأخرى وإلغاء مفاهيم التسامح والتقارب التي لا يؤمن بها هذا الاحتلال المجرم".

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.