سياسة
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مسؤولة أممية تدعو لمعاقبة إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية معها
أدانت مسؤولة أممية التحدي الإسرائيلي لتحذيرات المجتمع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية بشأن الهجوم على رفح، مطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل.
مسؤولة أممية تدعو لمعاقبة إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية معها
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز تدعو لمعاقبة إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية معها / صورة: AA
25 مايو 2024

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، في تدوينة على منصة إكس السبت، إن "إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها في المدينة".

وأمس الجمعة، أصدرت المحكمة أمراً يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

وأضافت ألبانيز: "الأنباء التي تصل إليّ من الناس المحاصَرين في مدينة رفح مروعة. إسرائيل لن توقف هذا الجنون، سنوقفه نحن".

ودعت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها إلى أن "تتوقف عن هجومها".

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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