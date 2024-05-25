وسادت مخاوف من أن يكون مئات لقوا حتفهم إثر الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كاوكالام في ولاية إنغا، على بعد نحو 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة بورت مورسبي، في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة.

ونقلت صحيفة بوست كوريير عن عضو البرلمان إيموس أكيم قوله إن الانهيار الأرضي دفن أكثر من 300 شخص و1182 منزلاً.

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم السبت، بانتشال 4 جثث من المنطقة بعد أن وصلت فرق الطوارئ إلى المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى. وأوضحت الإذاعة أن الانهيار الأرضي أدى إلى منع الوصول إلى الطريق السريع، مما جعل الطائرات الهليكوبتر هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى المنطقة.

بدوره، أكد حاكم الولاية بيتر إيباتاس إن الكارثة تسببت "بخسائر بشرية ومادية". ولفت إلى أن "أكثر من 6 بلدات" معنية بانزلاق التربة هذا، واصفاً الوضع بأنه "كارثة طبيعية غير مسبوقة تسببت بأضرار هائلة". وأُرسل إلى المكان فريق للاستجابة العاجلة يضم أطباء وعسكريين وعناصر من الشرطة ووكالات من الأمم المتحدة لتقييم الأضرار ومساعدة الجرحى.

وأظهرت مشاهد صورت في المكان انهيار جرف صخري كبير وتربة من تلة ماونت مونغالو التي يغطيها نبات كثيف. كما شوهد عشرات من السكان المحليين من نساء ورجال يتسلقون أكوام الصخر والتربة وهم يحفرون بأيديهم وينتحبون محاولين تحديد مكان وجود ناجين أو يقفون مصدومين.

من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "صُدم بالخسائر في الأرواح وبالدمار"، مضيفاً أن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في جهود إعادة الإعمار مع شركاء مثل أستراليا ونيوزيلندا.