وحضر الاجتماع الذي انعقد صباح بإيطاليا وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو.

وصرّح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس الجمعة بأنه "يجب أن نتوصل السبت إلى إعلان مبدئي يجسّد الاتفاق الشامل لدول مجموعة السبع على استخدام عائدات الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا". وأوضح لومير أن الهدف من هذا الإعلان هو "التوصل إلى اتفاق سياسي مبدئي وليس حلاً جاهزاً".

بدوره، أشار المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني إلى "مناخ من التلاقي الإيجابي" بشأن قضية الأصول الروسية. وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي: "نعمل على التوصل إلى حل، ونأمل بأن نضع هنا الأسس من أجل حل في قمة قادة دول مجموعة السبع في منتصف يونيو/حزيران في بوليا جنوبي إيطاليا".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي اتفقت في مطلع مايو/أيار الجاري، على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، على أمل جمع مبلغ يصل إلى 3.3 مليار دولار سنوياً، لكن واشنطن حاولت الضغط على دول مجموعة السبع من أجل إقراض أوكرانيا مبلغاً يصل إلى 50 مليار دولار على أن تُشكِّل الفائدة على الأصول ضمانة لتك القروض.

في المقابل، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، مرسوماً يتيح مصادرة أصول في روسيا تابعة للولايات المتحدة ومواطنيها وشركاتها، لتعويض المتضررين من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.