وقالت الخارجية التركية في البيان: "إن علاقاتنا مع القارة والدول الإفريقية، التي تتزايد أهميتها الاستراتيجية يوماً بعد يوم وتمثل ضمير المجتمع الدولي في مختلف القضايا ذات النطاق العالمي، تجري في إطار مؤسسي شمولي ومنهجي، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة".

وأضافت أن "الهدف الرئيسي لتعاوننا مع البلدان الإفريقية هو ضمان ترسيخ السلام والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء القارة". وشددت أنقرة على أنها ستواصل دعم القارة ودولها للمساعدة في إسماع "صوتها بشكل أقوى.. صوت يتغذى على مبادئ العدالة والمساواة".

وتابع البيان أنه "في إطار الرؤية المستقبلية للشراكة الاستراتيجية، التي دخلت الآن عامها السادس عشر، سيسهم المؤتمر الاستعراضي الوزاري الثالث بين تركيا وإفريقيا، المقرر عقده خلال خريف عام 2024، في معالجة جميع جوانب تعاوننا مع القارة.. مزيد من تعميقها. يوم إفريقيا سعيد".

ويحل يوم إفريقيا في 25 مايو/أيار وهو الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، التي وقعت 32 دولة مستقلة على ميثاقها التأسيسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وفي عام 2002 أصبحت المنظمة تعرف باسم الاتحاد الإفريقي. ويُحتفل بيوم إفريقيا في جميع أنحاء العالم.