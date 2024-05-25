سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة تهنّئ إفريقيا بيومها وتؤكد مواصلة دعم القارة وإسماع صوتها
هنّأت تركيا في بيان لوزارة خارجيتها اليوم السبت، قارة إفريقيا بيومها الموافق 25 مايو/أيار، ويصادف الذكرى 61 لتأسيس الاتحاد الإفريقي "الذي يرمز إلى المثل الأعلى لقارة متكاملة والرغبة في العيش معاً في تسامح".
أنقرة تهنّئ إفريقيا بيومها وتؤكد مواصلة دعم القارة وإسماع صوتها
تركيا تهنئ القارة السمراء بيومها وتشدد على مواصلة دعمها / صورة: AA
25 مايو 2024

وقالت الخارجية التركية في البيان: "إن علاقاتنا مع القارة والدول الإفريقية، التي تتزايد أهميتها الاستراتيجية يوماً بعد يوم وتمثل ضمير المجتمع الدولي في مختلف القضايا ذات النطاق العالمي، تجري في إطار مؤسسي شمولي ومنهجي، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة".

وأضافت أن "الهدف الرئيسي لتعاوننا مع البلدان الإفريقية هو ضمان ترسيخ السلام والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء القارة". وشددت أنقرة على أنها ستواصل دعم القارة ودولها للمساعدة في إسماع "صوتها بشكل أقوى.. صوت يتغذى على مبادئ العدالة والمساواة".

وتابع البيان أنه "في إطار الرؤية المستقبلية للشراكة الاستراتيجية، التي دخلت الآن عامها السادس عشر، سيسهم المؤتمر الاستعراضي الوزاري الثالث بين تركيا وإفريقيا، المقرر عقده خلال خريف عام 2024، في معالجة جميع جوانب تعاوننا مع القارة.. مزيد من تعميقها. يوم إفريقيا سعيد".

ويحل يوم إفريقيا في 25 مايو/أيار وهو الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، التي وقعت 32 دولة مستقلة على ميثاقها التأسيسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وفي عام 2002 أصبحت المنظمة تعرف باسم الاتحاد الإفريقي. ويُحتفل بيوم إفريقيا في جميع أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us