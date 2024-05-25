وقال رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، إن في الاقتصاد التركي تطورات إيجابية، لافتاً الانتباه إلى السياسات المطبقة مع الإدارة الاقتصادية الجديدة.

وفي وقت سابق الخميس افتتحت القمة المصرفية العربية الدولية، التي ينظمها اتحاد المصارف العربية، في إسطنبول، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار الأتربي إلى أن العلاقات بين تركيا والدول العربية تتحسن باستمرار، موضحاً أن حجم التجارة بينهما وصل إلى ما يقرب من 73 مليار دولار.

فرص القطاع المصرفي

وفيما يخص الفرص في القطاع المصرفي قال الأتربي إن الفرص المتاحة في القطاع المصرفي في تركيا أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة.

وفيما يتعلق بالتجارة، أفاد بأن إمكانيات الاستثمار في تركيا تتزايد تدريجياً، مؤكداً بالقول: "سجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4.5% العام الماضي، ومن المتوقع أن يحقق نمواً كبيراً هذا العام، وأن ينخفض ​​التضخم أكثر في السنوات المقبلة هذه فرص للاستثمار فيها".

وأردف أن حجم التجارة بين الدول العربية وتركيا، سيزداد في السنوات المقبلة "فهو يزيد بمعدل 10% كل عام، وربما تزيد هذه النسبة أكثر".

نظام مصرفي قوي

بدوره أثنى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، على النظام المصرفي القوي في تركيا.

وأشار فتوح إلى أن حجم التعاون التجاري بين تركيا والعالم العربي بلغ مستوى عالياً قُدر بـ72 مليار دولار، مما دفع المصارف العربية للاهتمام بتركيا.

وذكر أن المشاركين في القمة المصرفية العربية الدولية، متحمسون للغاية لتعاون ثنائي.

وأشار إلى مستوى عالٍ جداً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي بتركيا.

وأضاف فتوح، "هذه أشياء نريد أن نتعلمها، ولهذا السبب نقول بالتعاون مع اتحاد المصارف التركية بترتيب لقاءات بين الوفود من الجانبين".