وذكرت إدارة المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني أن "لجنة تعبئة من أجل فلسطين" تسيطر على ساحة في المدرسة منذ 21 مايو/أيار، وأنها قررت إغلاق المبنى الواقع في شارع 45 أولم اعتباراً من الخميس، حفاظاً على أمن الأشخاص والأماكن وبهدف التوصل إلى حل سلمي للوضع.

وأوضحت أنه "يُسمح فقط للطلاب المقيمين فيها بالدخول إليها"، مشيرة إلى أنه "يجري حالياً اقتراح حلول ملموسة" لممارسة الأنشطة المعتادة.

وقالت إدارة المؤسسة الجمعة، إن "نحو 30 طالباً من مؤسسات مختلفة، لا من طلاب المدرسة فحسب، يحتلون الساحة".

وأضافت: "حتى اليوم، لم يحدث أي استدعاء لقوى الأمن" لإجلاء هذه المجموعة من الناشطين.

وأعرب عضو في لجنة التعبئة من أجل فلسطين، فضل عدم كشف هويته، عن أسفه لهذا الإغلاق.

وتشهد فرنسا منذ أسابيع حراكاً طلابياً مؤيداً للفلسطينيين. ورغم أن رقعة هذه التحركات لم تتسع، فهي تؤثر في النقاش السياسي بالبلاد في خضم حملة الانتخابات الأوروبية.

وفي 18 أبريل/نيسان بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقاً، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهد جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.