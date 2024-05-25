سياسة
1 دقيقة قراءة
مهنئاً إفريقيا بيومها.. أردوغان: تربطنا روابط قوية تعود إلى القرن التاسع
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت بلدان القارة الإفريقية بيوم إفريقيا الموافق 25 مايو/أيار.
مهنئاً إفريقيا بيومها.. أردوغان: تربطنا روابط قوية تعود إلى القرن التاسع
الرئيس التركي يهنئ إفريقيا بيومها / صورة: AA
25 مايو 2024

وقال الرئيس أردوغان في منشور على منصة إكس: "أهنئ من كل قلبي بالذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية ويوم إفريقيا الموافق 25 مايو/أيار".

وأضاف: "أرسل حبي واحترامي إلى إخوتي في جميع أنحاء إفريقيا، الذين تربطنا بهم روابط إنسانية وتاريخية قوية تعود إلى القرن التاسع".

ويحل يوم إفريقيا في 25 مايو/أيار وهو الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، التي وقعت 32 دولة مستقلة على ميثاقها التأسيسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وفي عام 2002 أصبحت المنظمة تُعرف باسم الاتحاد الإفريقي. ويُحتفل بيوم إفريقيا في جميع أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us