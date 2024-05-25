وقال الرئيس أردوغان في منشور على منصة إكس: "أهنئ من كل قلبي بالذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية ويوم إفريقيا الموافق 25 مايو/أيار".

وأضاف: "أرسل حبي واحترامي إلى إخوتي في جميع أنحاء إفريقيا، الذين تربطنا بهم روابط إنسانية وتاريخية قوية تعود إلى القرن التاسع".

ويحل يوم إفريقيا في 25 مايو/أيار وهو الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، التي وقعت 32 دولة مستقلة على ميثاقها التأسيسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وفي عام 2002 أصبحت المنظمة تُعرف باسم الاتحاد الإفريقي. ويُحتفل بيوم إفريقيا في جميع أنحاء العالم.