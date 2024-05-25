سياسة
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وزير خارجية تركيا يشارك اليوم في اجتماعات حول فلسطين ببروكسل
يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة رسمية لحضور اجتماعات بشأن فلسطين.
وزير خارجية تركيا يشارك اليوم في اجتماعات حول فلسطين ببروكسل
وزير خارجية تركيا يشارك الأحد في اجتماعات حول فلسطين ببروكسل / صورة: AA
25 مايو 2024

وكشفت وزارة الخارجية، في بيان، السبت، أن الوزير فيدان سيعقد أيضاً مباحثات ثنائية على هامش الاجتماعات المتعلقة بفلسطين.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات، التي سيشارك فيها فيدان، التطورات في غزة والوضع الإنساني هناك، والجهود المنصبّة لتأمين اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين.

وحسب مصادر دبلوماسية تركية، تشهد بروكسل، اليوم الأحد، اجتماعاً وزاريّاً سيناقش "حل الدولتين"، بضيافة النرويج والسعودية.

وهذا الاجتماع استكمالٌ لآخَر مُشابه عُقد في الرياض يوم 29 أبريل/نيسان الماضي، وسيبحث الجهود المتعلقة بتأسيس دولة فلسطين وفق حل الدولتين، وإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

كما سيحضر الوزير التركي ببروكسل "اجتماع الشركاء الدوليين" الذي سيتخلل لقاء المشاركين مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

ومن المقرر أن يقدم مصطفى، خلال الاجتماع، عرضاً بشأن أولويات حكومته، والتحديات التي تو اجهها فلسطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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