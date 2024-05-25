سياسة
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أردوغان: سنواصل الضغط على إسرائيل تجارياً ودبلوماسياً حتى تنهي مجازرها بغزة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل الضغط على إسرائيل في مجالي التجارة والدبلوماسية حتى تُنهي "مجازرها" في قطاع غزة.
أردوغان: سنواصل الضغط على إسرائيل تجارياً ودبلوماسياً حتى تنهي مجازرها بغزة
أردوغان: سنواصل الضغط على إسرائيل تجارياً ودبلوماسياً حتى تنهي المجازر بغزة / صورة: AA
25 مايو 2024

وقال أردوغان، اليوم السبت، خلال فعالية للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية "دييك"، إن حكومة بلاده تُبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع عالم الأعمال التركي، خلال تطبيق قرارها وقف التعاملات التجارية مع إسرائيل للضغط عليها من أجل وقف إطلاق النار بغزة

وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل "الضغط على إسر ائيل في مجالي التجارة والدبلوماسية حتى تنهي حكومة (بنيامين) نتنياهو مجازرها في غزة".

وفي سياق آخر، قال الرئيس أردوغان إن تركيا حققت إنجازاً تاريخياً بعد أن وصلت الصادرات إلى رقم قياسي بلغ 257.6 مليار دولار حتى أبريل الماضي.

وأكد أنه "بمعدل نمو قدره 4.5%، تحتل تركيا المرتبة الأولى في أوروبا، والثانية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والرابعة في مجموعة العشرين".

وفي معرض إشارته إلى أهداف برنامج أنقرة الاقتصادي، قال الرئيس التركي إن الأولوية الاقتصادية لتركيا هي خفض التضخم إلى خانة الآحاد من أجل الإغاثة الدائمة، مع التركيز على الاستقرار طويل المدى لتحسين رفاهية البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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