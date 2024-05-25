سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة تدعو للامتناع عن تصعيد الصراع العرقي والديني في ميانمار
أعربت أنقرة، اليوم السبت، عن قلقها جراء تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة في ميانمار، وتزايد الخسائر في أرواح المدنيين خلال الأشهر الأخيرة.
أنقرة تدعو للامتناع عن تصعيد الصراع العرقي والديني في ميانمار
الخارجية التركية: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب فظائع ضد المدنيين في ولاية راخين     / صورة: AA
25 مايو 2024

وقال بيان صادر عن وزراة الخارجية التركية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب فظائع ضد المدنيين في ولاية راخين، خصوصاً مسلمي الروهينغيا، والانتهاكات التي أدّت إلى التهجير القسري لعشرات الآلاف من الأشخاص".

ودعت الخارجية التركية الأطراف المتحاربة إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأضافت أن على الأطراف المتحاربة الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تصعيد الصراع العرقي أو الديني، بما في ذلك التجنيد القسري.

ودعت إلى السماح بالوصول إلى المنطقة لإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وبحجة هجمات متزامنة على مخافر حدودية في راخين يوم 25 أغسطس/آب 2017، بدأ جيش ميانمار والقوميون البوذيون أعمال عنف جماعية.

وفرّ أكثر من 900 ألف شخص من القمع والاضطهاد في راخين ولجؤوا إلى بنغلاديش بعد أغسطس/آب 2017، حسب الأمم المتحدة.

وأثبتت منظمات حقوقية دولية أن مئات القرى دُمّرت، حسبما يظهر من صور الأقمار الصناعية التي نشرتها.

وتصف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية العنف ضد مسلمي الروهينغيا بأنه "تطهير عرقي" أو "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us