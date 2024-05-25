وقال بيان صادر عن وزراة الخارجية التركية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب فظائع ضد المدنيين في ولاية راخين، خصوصاً مسلمي الروهينغيا، والانتهاكات التي أدّت إلى التهجير القسري لعشرات الآلاف من الأشخاص".

ودعت الخارجية التركية الأطراف المتحاربة إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأضافت أن على الأطراف المتحاربة الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تصعيد الصراع العرقي أو الديني، بما في ذلك التجنيد القسري.

ودعت إلى السماح بالوصول إلى المنطقة لإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وبحجة هجمات متزامنة على مخافر حدودية في راخين يوم 25 أغسطس/آب 2017، بدأ جيش ميانمار والقوميون البوذيون أعمال عنف جماعية.

وفرّ أكثر من 900 ألف شخص من القمع والاضطهاد في راخين ولجؤوا إلى بنغلاديش بعد أغسطس/آب 2017، حسب الأمم المتحدة.

وأثبتت منظمات حقوقية دولية أن مئات القرى دُمّرت، حسبما يظهر من صور الأقمار الصناعية التي نشرتها.

وتصف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية العنف ضد مسلمي الروهينغيا بأنه "تطهير عرقي" أو "إبادة جماعية".