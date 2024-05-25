وقالت مسودة بيان سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة السبع في شمال إيطاليا، اليوم السبت، إن الوزراء دعوا إسرائيل إلى "الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".

وجدد البيان تحذيراً أصدرته وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الخميس، عندما قالت إنّ عدم تجديد خدمات المراسلة، التي سينتهي سريانها قريباً، سيغلق شرياناً حيويّاً للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في غزة.

وجاء في مسودة البيان: "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية".

وطالب وزراء مالية المجموعة، في مسودة البيان، بإلغاء أو تخفيف الإجراءات الأخرى "التي أثرت سلباً في التجارة، وذلك لتجنب مزيد من تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية".