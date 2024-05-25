سياسة
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مجموعة السبع تدعو إسرائيل لإبقاء المراسلة المصرفية مع بنوك فلسطين
يعتزم وزراء مالية مجموعة السبع مطالبة إسرائيل بالإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.
مجموعة السبع تدعو إسرائيل لإبقاء المراسلة المصرفية مع بنوك فلسطين
مجموعة السبع: سندعو إسرائيل لإبقاء الروابط مع البنوك الفلسطينية / صورة: AP Archive
25 مايو 2024

وقالت مسودة بيان سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة السبع في شمال إيطاليا، اليوم السبت، إن الوزراء دعوا إسرائيل إلى "الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".

وجدد البيان تحذيراً أصدرته وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الخميس، عندما قالت إنّ عدم تجديد خدمات المراسلة، التي سينتهي سريانها قريباً، سيغلق شرياناً حيويّاً للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في غزة.

وجاء في مسودة البيان: "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية".

وطالب وزراء مالية المجموعة، في مسودة البيان، بإلغاء أو تخفيف الإجراءات الأخرى "التي أثرت سلباً في التجارة، وذلك لتجنب مزيد من تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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