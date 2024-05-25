سياسة
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"سيُعيد أبناءكم أمواتاً".. كتائب القسّام توجّه رسالة لعائلات الأسرى لديها
وجّهت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، السبت، رسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، قالت فيها إنّ جيش الاحتلال "أهان كرامة الأسرى أحياء بأوامر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإنه سيعيدهم أمواتاً".
"سيُعيد أبناءكم أمواتاً".. كتائب القسّام توجّه رسالة لعائلات الأسرى لديها
القسّام: هكذا يقتل نتنياهو وجيشه ومجلس الحرب مواطنيكم في الأسر / صورة: qassam
25 مايو 2024

ونشرت القسّام فيديو على حسابها في تليغرام تضمن صوراً لعدد من المحتجزين لديها قُتلوا بقصف لجيش الاحتلال على القطاع.

كما تضمن الفيديو كلمات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ومتحدث الجيش، دانيال هاغاري، وهم يظهرون خلف زجاج تعرض لطلقات نارية.

ويقول نتنياهو بالفيديو: "منذ بداية الحرب نعمل على إعادة الأسرى إلى البيت جميعهم وعندما أقول جميعهم يعني جميعهم"، فيما يقول غالانت: "نبذل جهداً جباراً لإعادة الأسرى".

أما هاغاري فيقول: "علينا واجب أخلاقي لعمل كل شيء بكل الجهود لإعادة الأسرى إلى منازلهم".

وعقب ذلك تظهر عبارة "هكذا يقتل نتنياهو وجيشه ومجلس الحرب مواطنيكم في الأسر"، تليها صور لعدد من الأسرى أمواتاً مضرجين في دمائهم وعليهم أتربة، دلالة على أنهم قُتلوا بقصف إسرائيلي لمبانٍ في قطاع غزة.

وينتهي الفيديو بعبارة "هكذا ستستعيدونهم"، وبعدها عبارة "الوقت ينفد".

ووسط حصار خانق تفرضه إسرائيل على غزة منذ 18 عاماً، وتصعيد لانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، شنّت فصائل فلسطينية، بينها حماس والجهاد الإسلامي، هجوماً مباغتاً على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسرت خلاله نحو 239 شخصاً.

ولاحقاً، بادلت الفصائل 105 من هؤلاء الأسرى، وبعضهم عمال أجانب، بعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيراً من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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