سياسة
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الجيش الأمريكي يعلن جنوح أربع سفن تابعة له قرب رصيف غزة العائم
أعلن الجيش الأمريكي جنوح 4 سفن تابعة للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" كانت قبالة شواطئ غزة لدعم إنشاء الرصيف العائم، جراء تيار بحري.
الجيش الأمريكي يعلن جنوح أربع سفن تابعة له قرب رصيف غزة العائم
سنتكوم: التيار سحب سفينتين إلى الشواطئ الإسرائيلية فيما رست السفينتان الأخريان في منطقة قريبة من الرصيف العائم / صورة: Reuters
25 مايو 2024

وقالت سنتكوم في بيان، إن السفن الأربع الراسية قبالة شواطئ غزة، تأثرت بهبوب عاصفة بحرية وانجرفت مع التيار البحري.

وحسب البيان، جرف التيار سفينتين إلى الشواطئ الإسرائيلية فيما رست السفينتان الأخريان في منطقة قريبة من الرصيف العائم.

وذكر أنّ الرصيف العائم يحافظ على كل وظائفه، وأنّ قوات تابعة للجيش الإسرائيلي قدمت دعمها.

وفي وقت سابق السبت، كشفت القناة 12 العبرية، عن انفصال جزء من الرصيف الأمريكي العائم على سواحل قطاع غزة ووصوله إلى شاطئ مدينة أشدود الإسرائيلية جراء الأمواج القوية.

وفي 16 مايو/أيار الجاري، أعلنت سنتكوم، الانتهاء من بناء الرصيف البحري العائم على شواطئ قطاع غزة.

وأوضحت وقتها أنه "من المتوقع أن تبدأ شاحنات المساعدات الإنسانية التحرك إلى الشاطئ في الأيام المقبلة، حيث ستتسلم الأمم المتحدة المساعدات وتنسق توزيعها في غزة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة شحاً شديداً في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات جراء الجوع.

وتوقف عبور المساعدات من خلال معبر رفح بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو/أيار الجاري، فيما أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم أمام حركة دخول المساعدات في الخامس من الشهر نفسه.

وفي ظل هذا الوضع، بات الرصيف البحري الذي أنشأته الولايات المتحدة قبالة شواطئ غزة الممر الوحيد لحركة المساعدات إلى القطاع، منذ 17 مايو/أيار، لكن لم تدخل عبره سوى كميات محدودة من المساعدات حتى السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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