سياسة
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أردوغان: العلاقات بين تركيا والسنغال ستستمر في التطور في الفترة الجديدة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع رئيس السنغال السابق ماكي سال أن العلاقات بين البلدين ستستمر في التطور في الفترة الجديدة.
أردوغان: العلاقات بين تركيا والسنغال ستستمر في التطور في الفترة الجديدة
أردوغان يؤكد أن العلاقات بين تركيا والسنغال ستستمر في التطور في الفترة الجديدة / صورة: AA
25 مايو 2024

وحسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين تركيا والسنغال والقضايا الإقليمية.

كما أعرب الرئيس أردوغان خلال الاتصال عن تمنياته بأن تعود نتائج الانتخابات التي أجريت في السنغال في شهر مارس/آذار بالخير على البلاد.

كما هنأ الرئيس أردوغان "سال" بمناسبة يوم إفريقيا الذي يوافق 25 مايو/أيار.

ويحل يوم إفريقيا في 25 مايو/أيار وهو الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، التي وقعت 32 دولة مستقلة على ميثاقها التأسيسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفي عام 2002 أصبحت المنظمة تُعرف باسم الاتحاد الإفريقي. ويُحتفل بيوم إفريقيا في جميع أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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