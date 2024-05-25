سياسة
2 دقيقة قراءة
"حزب الله" ينعى أحد عناصره.. وإصابة منزلَين شمالي إسرائيل بصاروخين من لبنان
أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، السبت، مقتل أحد عناصرها في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصاب صاروخان مضادان للدبابات، أُطلقا من جنوب لبنان، منزلَين بشكل مباشر في منطقة المطلة شمالي إسرائيل.
"حزب الله" ينعى أحد عناصره.. وإصابة منزلَين شمالي إسرائيل بصاروخين من لبنان
"حزب الله" ينعى أحد عناصره الذي قُتل في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان / صورة: Reuters
25 مايو 2024

ونعت الجماعة، في بيان، "بلال أمين مراد، مواليد عام 1987 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الحزب جراء المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 314 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، بعد ظهر السبت، بأن الطيران الإسرائيلي "شنّ غارة على منزل في عيترون"، مشيرة إلى "وقوع إصابات".

في سياق آخر، أفاد إعلام عبري رسمي بأنّ صاروخين مضادين للدبابات أُطلقا من جنوب لبنان، السبت، أصابا منزلَين بشكل مباشر في منطقة المطلة شمالي إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (رسمية) إنّ "صاروخين مضادين للدبابات أُطلقا من جنوب لبنان، أصابا منزلين منفصلين في المطلة، دون أن تقع أي إصابات"، على حد زعمها.

ووفق الإذاعة، تعرض أحد المنزلين لأضرار جسيمة.

وكانت جماعة "حزب الله"، أعلنت في وقت سابق السبت، تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد مواقع إسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأفادت الجماعة، في بيانات منفصلة، بأن عناصرها استهدفوا دبابة ميركافا بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة، ‏ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

كما أعلن الحزب استهداف "موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة".

واستهدف مقاتلوه أيضاً "التجهيزات التجسسية في موقع رويسات ‏العلم، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً ‏مباشرة ما أدى إلى تدميرها"، وفق بيان.

و"تضامناً مع قطاع غزة"، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل "حزب الله" وفصائل لبنانية وفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يوميّاً متقطعاً عند الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us