ونعت الجماعة، في بيان، "بلال أمين مراد، مواليد عام 1987 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الحزب جراء المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 314 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، بعد ظهر السبت، بأن الطيران الإسرائيلي "شنّ غارة على منزل في عيترون"، مشيرة إلى "وقوع إصابات".

في سياق آخر، أفاد إعلام عبري رسمي بأنّ صاروخين مضادين للدبابات أُطلقا من جنوب لبنان، السبت، أصابا منزلَين بشكل مباشر في منطقة المطلة شمالي إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (رسمية) إنّ "صاروخين مضادين للدبابات أُطلقا من جنوب لبنان، أصابا منزلين منفصلين في المطلة، دون أن تقع أي إصابات"، على حد زعمها.

ووفق الإذاعة، تعرض أحد المنزلين لأضرار جسيمة.

وكانت جماعة "حزب الله"، أعلنت في وقت سابق السبت، تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد مواقع إسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأفادت الجماعة، في بيانات منفصلة، بأن عناصرها استهدفوا دبابة ميركافا بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة، ‏ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

كما أعلن الحزب استهداف "موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة".

واستهدف مقاتلوه أيضاً "التجهيزات التجسسية في موقع رويسات ‏العلم، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً ‏مباشرة ما أدى إلى تدميرها"، وفق بيان.

و"تضامناً مع قطاع غزة"، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل "حزب الله" وفصائل لبنانية وفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يوميّاً متقطعاً عند الحدود.