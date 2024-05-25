سياسة
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"إبادة جماعية".. وزيرة الدفاع الإسبانية تستنكر انتهاكات الاحتلال في غزة
نددت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، أمس السبت، بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصفةً إياها بأنها "إبادة جماعية حقيقية".
"إبادة جماعية".. وزيرة الدفاع الإسبانية تستنكر انتهاكات الاحتلال في غزة
وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس. / صورة: AFP
25 مايو 2024

تأتي تصريحات روبليس في ظل تدهور العلاقات بين تل أبيب ومدريد عقب قرار الأخيرة الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكدت روبليس في تصريحات لإذاعة RTE الإسبانية، على هامش عرض عسكري في مدينة أوفييدو الشمالية، أن مدريد "لا يمكنها تجاهل الوضع في غزة".

وتعد هذه أول مرة يستخدم فيها وزير من الحزب الاشتراكي الإسباني الذي يقود الائتلاف الحكومي، مصطلح "إبادة جماعية" لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

والأربعاء الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وآيرلندا بالتزامن، استجابةً لحملة سياسية قادتها مدريد، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدةً أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري.

يأتي القرار بعد أكثر من 8 أشهر من حرب إسرائيلية شرسة ضد قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات آلاف المدنيين، غالبيتهم نساء وأطفال، فضلاً عن تدمير كبير في البنى التحتية والمرافق الرئيسية.

جدير بالذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، هي: بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والسويد وجنوب قبرص الرومية.

وفلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة لكنها ليست عضواً، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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