سياسة
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غداة قرار "العدل الدولية".. غارات الاحتلال تودي بحياة 6 فلسطينيين برفح
استشهد 6 فلسطينيين، أمس السبت، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك غداة قرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه تل أبيب بوقف فوري لعملياتها العسكرية بالمدينة.
غداة قرار "العدل الدولية".. غارات الاحتلال تودي بحياة 6 فلسطينيين برفح
غارات الاحتلال تودي بحياة 6 فلسطينيين برفح. / صورة: AA
26 مايو 2024

وأفادت مصادر طبية محلية بأنه "وصل إلى مستشفى الكويت التخصصي 6 شهداء بينهم أطفال ونساء جراء استهداف لمنزل يعود لعائلة قشطة، في منطقة خربة العدس، شمالي مدينة رفح".

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فوراً هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة"، وأن "تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوماً برياً على رفح، إذ استولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.

وخلّفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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