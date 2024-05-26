وقال الحاكم الإقليمي لبيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف، في منشور على تطبيق تيليغرام، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في قرية أوكتيابرسكي في هجوم بعدة صواريخ، مضيفاً أن رجلاً توفي بعد نقله إلى المستشفى.

وأضاف أن 12 شخصاً أصيبوا في واقعتي قصف، بينهم طفل. وفي قرية دوبوفوي، أدى هجوم إلى مقتل امرأة تعمل في حديقتها.

وقال جلادكوف إن بلدة شيبيكينو المتاخمة للحدود الأوكرانية تعرضت في وقت لاحق للقصف، حيث لحقت أضرار بنوافذ وأسطح العديد من المنازل.

وأكد في وقت لاحق أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 29 هدفاً محمولاً جواً.

فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقة كورسك المجاورة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق هذا الشهر، إن توغل القوات الروسية في منطقة خاركيف يهدف إلى إنشاء "منطقة عازلة" لمنع الهجمات عبر الحدود على بيلغورود ومناطق أخرى.