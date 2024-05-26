وقال سينيغوبوف: "حصيلة القتلى في (متجر) إيبيتسنتر ارتفعت الى 11".

وكان المصدر نفسه أشار السبت إلى أن 6 أشخاص لقوا حتفهم "في المكان"، فيما أصيب 40 بجروح، بينما كان البحث مستمراً لتبين مصير 16 آخرين.

وأوضح سينيغوبوف أن الهجوم الروسي نفذ بواسطة قنبلتين جويتين موجهتين، وأن من بين القتلى "رجال كانوا يعملون في المتجر".

وشوهد دخان كثيف يتصاعد من متجر "إيبيتسنتر"، وهي سلسلة لبيع الأجهزة والمستلزمات المنزلية. وعمل عناصر الإطفاء على إخماد النيران التي اندلعت في المتجر الواقع عند الأطراف الشمالية الشرقية للمدينة.

زيلينسكي وماكرون يدينان الضربة

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضربة الروسية.

وقال في منشور على تليغرام إن "روسيا وجهت ضربة وحشية إضافية أخرى لمدينتنا خاركيف، متجر كبير لمواد البناء السبت في منتصف النهار"، مندداً بهجوم على هدف "من الواضح أنه مدني".

في السياق قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن القصف الروسي "مرفوض". وكتب على منصة إكس "تشاطر فرنسا الأوكرانيين آلامهم وتبقى مستنفرة إلى جانبهم"، مبدياً أسفه "لسقوط عدد كبير من الضحايا من أطفال ونساء ورجال".

وتقع مدينة خاركيف على بعد عشرات الكيلومترات فقط من الحدود مع روسيا، وغالباً تتعرض لقصف صاروخي روسي.

والمدينة هي مركز منطقة تحمل الاسم نفسه. وبدأت موسكو هجوماً برياً في منطقة خاركيف في 10 مايو/أيار، تمكنت خلاله من السيطرة على عديد من المواقع وإجبار كييف على إرسال تعزيزات إلى المنطقة.

وزار زيلينسكي خاركيف الجمعة والتقى مسؤولين للبحث في الدفاع عن المنطقة. وكرر السبت طلبه من حلفائه الغربيين تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي لتوفير "حماية كافية" للمناطق الأوكرانية.

ومساء السبت، تعرض وسط خاركيف لضربة جديدة خلّفت 18 جريحاً في منطقة تضم مكتب بريد وصالوناً لتصفيف الشعر ومقهى، حسب رئيس بلدية المدينة ايغور تيريخوف.

في سياق منفصل قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد إن القوات الأوكرانية دمرت 12 صاروخاً وجميع الطائرات المسيّرة البالغ عددها 31 التي أطلقتها روسيا خلال أحدث هجوم جوي لها خلال الليل، مشيرة إلى مصير صاروخين من طراز كينجال الأسرع من الصوت لا يزال غير معروف، لكن السلطات لم تقدم بعد تفاصيل عن مكان سقوطهما.

وقالت القوات الجوية إن الصواريخ والطائرات المسيّرة أُسقطت فوق أجزاء من جنوب ووسط وغرب وشمال أوكرانيا.

وفي روسيا، أعلن حاكم منطقة بيلغورود الحدودية السبت، مقتل شخصين في قصف أوكراني.

وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف إن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت قرية أوكتيابرسكي بقاذفة صواريخ"، مشيراً إلى إصابات قاتلة تعرّض لها "رجل وامرأة" قال إنهما "جرحا بشظايا".

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.