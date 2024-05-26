ويعيش الطالب الفلسطيني دياب جنيد من سكان شمال قطاع غزة آثاراً نفسية صعبة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية وتعليق العملية التعليمية، خصوصاً أنه كان يحلم بإنجاز المرحلة الثانوية بتميز والحصول على معدل عالٍ يؤهله للالتحاق بكلية الهندسة.

ويقول جنيد الحاصل على معدل 97% في الصف الحادي عشر الفرع العلمي: "كان لديّ كثير من الأمل والطموحات في الالتحاق بكلية الهندسة بعد اجتياز اختبارات الثانوية في يونيو/حزيران المقبل، ولكن بسبب الحرب، هُدمت أحلامنا وطموحاتنا، وما نتمناه الآن هو انتهاء الحرب".

وكان جنيد يواظب على الدراسة يومياً في بداية الحرب، باستثناء الأوقات التي كانت تشهد قصفاً عنيفاً تمنعه مواصلة الدراسة.

ويضيف: "كنا قبل الحرب ندرس في البيت بأمان وهدوء، لكن الحرب قلبت الأمور رأساً على عقب، ولم نعد ندرس بشكل جيد".

ضياع الكتب مع القصف والنزوح

ولم يتمكن الطالب من الاحتفاظ بالكتب المدرسية ودفاتره التعليمية بسبب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل العائلة شمال قطاع غزة، وحالة النزوح المستمرة.

ويتابع القول: "نحن نعيش في خيمة تفتقر لأبسط مقومات الحياة في مدينة دير البلح وسط القطاع، تحت وطأة الحر الشديد، ونحصل على المياه والطعام بصعوبة، وبدلاً من أن أدرس أصبحت أجمع الحطب لطهي الطعام".

وتُعد الثانوية العامة مرحلة مفصلية في حياة الطالب وبناء عليها يُحدد مستقبله الجامعي وتخصصه، لذلك يهتم بها الأهالي والطلاب بشكل كبير جداً ويتجهزون لها جيداً.

نجوى تنزح بكتبها

أما الطالبة الفلسطينية نجوى الزن من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فلديها أمل كبير في انتهاء الحرب على غزة واستكمال دراستها في الثانوية العامة.

وتقول الطالبة الزن: "أدرس بجدية رغم الحرب لأحقق معدلاً جيداً وأدخل كلية الطب، حلمي أن أنهي الثانوية العامة، وبالرغم من الصعوبات، سنواصل الدراسة ونحمل أملاً دائماً".

وتضيف: "الجو الدراسي في البيت أفضل من الخيمة التي نمكث فيها حالياً فالهدوء والاستقرار يوفران لنا راحة نفسية أكبر، فيما نعاني من الحر الشديد والضوضاء وضيق المساحة في الخيمة".

واضطرت الزن إلى حمل كتبها المدرسة والنزوح من شمال غزة إلى مدينة رفح (جنوب) ثم العودة إلى مناطق وسط القطاع، وما زالت تحمل الأمل بانتهاء الحرب والعودة للدراسة مجدداً والتقدم لاختبارات الثانوية العامة.

أضرار الحرب

ودمرت الحرب الإسرائيلية 103 مدارس وجامعات بشكل كلي، و309 مدارس وجامعات جزئياً، فضلاً عن استشهاد أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وحسب وزارة التربية والتعليم العالي، فإن عدد المسجلين لامتحان الثانوية العامة من طلبة قطاع غزة بلغ 1119 طالباً فقط (من أصل نحو 40 ألف طالب ثانوية بغزة).

وأكدت الوزارة في وقت سابق، التزامها عقد دورة خاصة لطلبة الثانوية العامة في القطاع عند انتهاء الحرب الإسرائيلية واستكمال المادة التعليمية المقررة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 116 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​