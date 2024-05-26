وشارك بالفاعلية السفير التركي لدى القاهرة صالح مطلو شن، بالإضافة إلى دبلوماسيين أجانب ومسؤولين مصريين.

وفي كلمة ألقاها خلال الفاعلية، لفت السفير التركي إلى تأثر كل من المطبخين التركي والمصري في الآخر على مر تاريخهما، مشيراً إلى إقبال الشعب المصري على المأكولات التركية.

وتقام فاعليات "أسبوع المطبخ التركي" برعاية رئاسة الجمهورية التركية وعقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة بين 21 و27 مايو/أيار من كل عام.

المساعدات التركية إلى غزة

وفي سياق منفصل، أكد موطلو شن أن المساعدات التركية إلى غزة ستتواصل، وأن بلاده تتعاون مع مصر في هذا الصدد.

وأوضح أن آلاف الأطنان من المواد الغذائية تنتظر الشحن. ‎

وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من معبر رفح وإرساء الأمن لاستئناف شحن المساعدات الإنسانية.

وذكر السفير التركي أن تركيا تنفذ أنشطة مساعدات بدعم من القاهرة لعشرات الآلاف من سكان غزة الذين جاؤوا إلى مصر.

وفي 7 مايو/أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر ما أدى إلى توقف تدفق المساعدات إلى القطاع وسفر الجرحى والمرضى إلى الخارج لتلقي العلاج.

والجمعة، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، على "تسليم مساعدات إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​