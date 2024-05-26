وتشمل زيارة ماكرون العاصمة الألمانية برلين، ومدينة دريسدن في الشرق، ومونستر في الغرب، وهي الزيارة الرسمية الأولى التي يجريها رئيس فرنسي لألمانيا منذ 24 عاماً.

ويدلل الإعلام الغربي بالزيارة على سلامة العلاقات الألمانية-الفرنسية التي تحرك عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه القارة تحديات كبرى منها حرب أوكرانيا واحتمالات فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأمريكية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويختلف ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس في أسلوب القيادة إلى حد كبير، وتصادما علناً حول قضايا متباينة بداية من الدفاع إلى الطاقة النووية منذ أن تولى شولتس منصبه في أواخر 2021، حسب إعلام أوروبي.

ومع ذلك توصل الطرفان مؤخراً إلى حلول وسط حول عدة قضايا منها الإصلاح المالي والتغييرات اللازمة لدعم سوق الطاقة، مما سمح للاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاقات وسمح بتشكيل جبهة أكثر اتحاداً.

وقال يان فرنرت من معهد جاك ديلور في برلين "يوجد توتر في العلاقات الألمانية-الفرنسية لكن من أسباب ذلك على وجه التحديد تعاملهما معا بعض القضايا الصعبة"، مشيراً إلى أن البلدين تطرقا إلى الحاجة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً.

ومن بين نقاط الخلاف بين فرنسا وألمانيا مسألة الدفاع الأوروبي، خاصة إذا فاز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ويقول خبراء في مجال الدفاع إن إمكانية توقع خطوات ترمب حليفاً يمكن الاعتماد عليه أقل مقارنة بمنافسه مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس جو بايدن.

وسيبدأ ماكرون، الذي ترافقه في رحلته زوجته بريجيت، الزيارة اليوم الأحد باجتماع في برلين مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قبل المرور عبر بوابة براندنبورغ التاريخية مع رئيس بلدية المدينة كاي فيجنر.

وربما تكون المحطة الأكثر أهمية في الزيارة هي اجتماع لحكومتي البلدين يعقد يوم الثلاثاء في ميسبرج بالقرب من برلين، حيث ستبدأ الحكومتان في جهود لإيجاد أرضية مشتركة بشأن قضيتين رئيسيتين وهما الدفاع والقدرة التنافسية.