سياسة
2 دقيقة قراءة
الضفة.. جيش الاحتلال يدمر بنى تحتية قبل الانسحاب من جنين ومخيمها
انسحب جيش الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية اليوم الأحد، بعد أن اقتحمها مجدداً فجر اليوم ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام على المدينة ومخيمها أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة 12 آخرين وتدمير بنى تحتية ومتاجر.
الضفة.. جيش الاحتلال يدمر بنى تحتية قبل الانسحاب من جنين ومخيمها
جيش الاحتلال وجرافاته تدمر بنى تحتية بمدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية / صورة: AFP
26 مايو 2024

وقال شهود عيان إن قوة للاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها فاندلعت اشتباكات مسلحة وسمعت أصوات انفجارات في عدة مناطق.

ونشر تلفزيون فلسطين الحكومي مقاطع فيديو تظهر تدمير الجرافة لشوارع مخيم جنين وممتلكات خاصة، بما في ذلك مخبز.

وكان جيس الاحتلال انسحب فجر الخميس الماضي، من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة، وأسفرت عن 12 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4 أطفال، وإصابة 12 وتدمير بنى تحتية.

وتزامناً مع الحرب على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين بالضفة، كما وسّع جيش الاحتلال عملياته ما أدى إجمالا إلى استشهاد 518 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8 آلاف و855 وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us