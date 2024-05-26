وقال شهود عيان إن قوة للاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها فاندلعت اشتباكات مسلحة وسمعت أصوات انفجارات في عدة مناطق.

ونشر تلفزيون فلسطين الحكومي مقاطع فيديو تظهر تدمير الجرافة لشوارع مخيم جنين وممتلكات خاصة، بما في ذلك مخبز.

وكان جيس الاحتلال انسحب فجر الخميس الماضي، من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة، وأسفرت عن 12 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4 أطفال، وإصابة 12 وتدمير بنى تحتية.

وتزامناً مع الحرب على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين بالضفة، كما وسّع جيش الاحتلال عملياته ما أدى إجمالا إلى استشهاد 518 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8 آلاف و855 وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​