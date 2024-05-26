سياسة
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قصف إسرائيلي متواصل على شمال ووسط وجنوب غزة.. وعدد الشهداء يناهز 36 ألفاً
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، وجدد غاراته الجوية وقصفه اليوم الأحد على شمال ووسط وجنوب القطاع، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا إلى 35 ألفًا و984 شهيداً، و80 ألفًا و643 جريحاً، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
قصف إسرائيلي متواصل على شمال ووسط وجنوب غزة.. وعدد الشهداء يناهز 36 ألفاً
أنقاض منزل مدمَّر جراء غارة إسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة. / صورة: AFP
26 مايو 2024

وفي ظل الحرب المستمرة لليوم 233، قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في تقريرها اليومي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها إلى المستشفيات 81 شهيداً و223 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلن الدفاع المدني في غزة، الأحد، انتشال 6 جثث بعد استهداف منزل في غارة جوية على حي خربة العدس شرق رفح.

وأفاد شهود بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أيضاً مخيم يبنا بوسط رفح، وأن قصفاً مدفعياً عنيفاً طال منطقتَي سوق الحلال وحي قشطة جنوب المدينة.

وأطلقت دبابات إسرائيلية متمركزة عند محور نتساريم جنوب مدينة غزة قذائف باتجاه حي الزيتون.

كما أفادت شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية بأن مسيّرات إسرائيلية أطلقت ظهر اليوم نيرانها باتجاه فلسطينيين عند دوار أبو شرخ في الفالوجا غرب مخيم جباليا.

وأشارت إلى تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري يشن الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً على رفح، واستولى في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.

يأتي ذلك ضمن حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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