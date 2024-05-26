سياسة
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كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية والاحتلال يعلن اعتراض بعضها
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على "المجازر" الإسرائيلية بحق المدنيين، وذلك لأول مرة منذ 29 يناير/كانون الثاني الماضي.
كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية والاحتلال يعلن اعتراض بعضها
القسام تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية لأول مرة منذ 4 أشهر رداً على المجازر بحق المدنيين / صورة: AA Archive
26 مايو 2024

وقالت الكتائب في بيان مقتضب: "قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانٍ الأحد، إن 8 صواريخ على الأقل أُطلقت في اتجاه تل أبيب بوسط إسرائيل "من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة" حيث يحتدم القتال.

وأضاف أن دفاعاته الجوية اعترضت بعض تلك الصواريخ.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن صفارات الإنذار دوت في جميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد الرشقة الصاروخية المكثفة من غزة.

بينما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن نحو 12 صاروخاً أطلقت من منطقة رفح إلى قلب إسرائيل، وجرى اعتراض بعضها، فيما سقط البعض الآخر في هرتسليا وبني براك.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أن شخصا في هرتسليا شمال تل أبيب أصيب بشظايا أحد الصواريخ التي جرى إطلاقها من القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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