وقالت الكتائب في بيان مقتضب: "قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانٍ الأحد، إن 8 صواريخ على الأقل أُطلقت في اتجاه تل أبيب بوسط إسرائيل "من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة" حيث يحتدم القتال.

وأضاف أن دفاعاته الجوية اعترضت بعض تلك الصواريخ.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن صفارات الإنذار دوت في جميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد الرشقة الصاروخية المكثفة من غزة.

بينما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن نحو 12 صاروخاً أطلقت من منطقة رفح إلى قلب إسرائيل، وجرى اعتراض بعضها، فيما سقط البعض الآخر في هرتسليا وبني براك.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أن شخصا في هرتسليا شمال تل أبيب أصيب بشظايا أحد الصواريخ التي جرى إطلاقها من القطاع.