سياسة
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وزيرة إسرائيلية تدعو لعدم الانصياع لأمر "العدل الدولية" بوقف القتال في رفح
قالت وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية الإسرائيلية أوريت ستروك، إن بلادها "غير ملزمة الامتثالَ لأوامر محكمة العدل الدولية" بوقف القتال في رفح، واصفة إياها بـ"مسرح عبث معادٍ للسامية".
وزيرة إسرائيلية تدعو لعدم الانصياع لأمر "العدل الدولية" بوقف القتال في رفح
وزيرة إسرائيلية: غير ملزمون الامتثال لأوامر "العدل الدولية" / صورة: AA
26 مايو 2024

جاء ذلك في مقابلة، أجرتها الإذاعة العامة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، مع الوزيرة من حزب "الصهيونية الدينية".

ودعت ستروك إلى "الامتناع عن الانصياع لأوامر وقف القتال" في رفح، التي صدرت يوم الجمعة في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

واعتبرت أن "المعايير التي تغض الطرف عن معاداة السامية المؤسسية والمنظمة والممولة كما هو الحال في كل من رام الله وغزة، لا يمكن أن تكون هي المعايير التي تملي علينا كيف نتصرف"، على حد قولها.

وأضافت: "لم يكن ينبغي أن ننجر إلى وضع حيث تُتخذ قراراتنا الأمنية من قبل محكمة بهذه المعايير الأخلاقية. هذه ليست محكمة قانونية، بل مسرح عبث مُعادٍ للسامية".

وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ووقف أنشطتها العسكرية هناك، بناء على طلب جنوب إفريقيا، وبأغلبية 13 قاضياً مقابل اثنين.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوماً برياً في رفح (جنوب)، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما تسبب في إغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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